Arjantin'de kayıp aktivist için gösteri

ANKARA (AA) - Arjantin'te binlerce protestocu, kayıp aktivistin akıbetini öğrenmek için protesto gösterisi yaptı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de binlerce protestocu, Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplandı.

Burada, yetkililerin kaybolan 28 yaşındaki aktivist Santiago Maldonado'ya ne olduğunu açıklamasını isteyen göstericiler, ayrıca Şili tarafından istenen cezaevindeki Maphuce Kızılderili kabile liderinin serbest bırakılmasını talep etti.

Maldonado'nun en son 1 Ağustos'ta, sınır polisinin Maphuce kabilesini, ünlü bir İtalyan giyim şirketinin Patagonya bölgesindeki topraklarından tahliye ettiği sırada görüldüğü belirtilirken ailesi, kayıp aktivistin Chubnut bölgesindeki yol kapatma eylemi sırasında gözaltına alındığını savundu.

Arjantinli yetkililer ise Maldonado'nun gözaltında olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Maldonado'nun kaybolması, ülkede geçen haftalarda da protestolara gösterilerine neden olmuştu.