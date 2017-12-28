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Arjantin'de "kirli savaş" dönemi polis şefi Etchecolatz'a ev hapsi

ANKARA (AA) - Arjantin'de mahkeme, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük (kirli savaş) döneminin ilk yıllarında başkent Buenos Aires'te polis şefi olarak göre yapan Miguel Etchecolatz'ın hapis cezasını ev hapsine çevirdi.BBC'nin...

Arjantin'de

ANKARA (AA) - Arjantin'de mahkeme, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük (kirli savaş) döneminin ilk yıllarında başkent Buenos Aires'te polis şefi olarak göre yapan Miguel Etchecolatz'ın hapis cezasını ev hapsine çevirdi.

BBC'nin haberine göre, mahkeme, 1976-1977 yıllarında Buenos Aires'te polis şefi olan ve "insanlığa karşı suç işlemekten" ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Etchecolatz'in cezasını ev hapsine çevirdi.

Haberde, 88 yaşındaki Etchecolatz'ın cezasının sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrildiği ve eşinin kendisinin bakımını üstlenmesine izin verildiği ifade edildi.

Etchecolatz'ın, Mar de la Plata kentindeki evinde elektronik izleme cihazıyla takip edileceği kaydedildi.

Eski polis şefinin cezasının ev hapsine çevrilmesine tepki gösteren ülkedeki bazı insan hakları aktivistleri, sokak protestoları çağrısı yaptı.

Görevi sırasında, çok sayıda işkence, zorla kaybetme ve ölümün yaşandığı 21 tutuklama merkezinden sorumlu olan Etchecolatz, askeri cunta yönetimi sırasında siyasi rakiplerini öldürdüğünü kabul etmiş ancak kaç kişiyi öldürdüğünü açıklamamıştı.

Etchecolatz, Uruguaylı iki militanın bebeğini kaçırmaktan da suçlu bulunmuştu.

Arjantin hükümetince, “Kirli Savaş” olarak adlandırılan diktatörlük döneminde karşıt görüşlü 13 bin kişinin kaybolduğu ya da öldürüldüğü tahmin ediliyor. İnsan hakları örgütleri ise bu sayının 30 binden fazla olduğunu savunuyor

Söz konusu dönemde askeri dikta rejimi, ölüm kamplarında Nazi dönemini hatırlatan yöntemlerle organize cinayetler işlediği, vücutlarına sinir sistemini etkileyen sedatif enjekte edilen birçok muhalifin canlı canlı Güney Atlantik’in dondurucu sularına atıldığı ileri sürülüyor. Muhaliflerin hapisteyken dünyaya gelen ve askeri dikta tarafından ellerinden alınan çocukların izlerini süren Mayıs Meydanı Anneleri’nin de adalet arayışı sürüyor.

Arjantin Yüksek Mahkemesi 2005'te, cunta dönemindeki birçok yetkili için yargı yolunu açmış, Etchecolatz, 2006'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.


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Buenos AiresKirli Savaş DönemiMiguel Etchecolatz
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