Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Rivera Samsun'da

SAMSUN (AA) - Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rivera, ziyarette yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Samsun'dan çok etkilendiğini belirterek, karşılıklı olarak ticareti geliştirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rivera, "İlk kez geldiğim Samsun çok güzel, hareketli ve gelişmiş bir şehir. Şehrinizin özellikleri hemen fark ediliyor. Karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek ve yatırım imkanlarını görüşmek için bugün buradayım. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İş adamlarımızı bir araya getirebiliriz. Tüm projelerinize, önerilerinize ve fikirlerinize açığız. Bu ziyareti birlikte iş yapabilmek için başlangıç olarak görüyorum. Samsun'a kesinlikle geri geleceğiz." diye konuştu.

- "Desteğe her zaman hazırız"

Murzioğlu ise Samsun'un gerek konumu, gerekse sahip olduğu lojistik imkanları nedeniyle bölgenin en önemli kenti ve ülkenin kuzeye açılan kapısı konumunda olduğunu söyledi.

Samsun'da biri gıda alanında olmak üzere 6 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu ifade eden Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Karadeniz çanağının en büyük ve en önemli kenti olan Samsun hava, kara, deniz ve demir yolu olmak üzere dört ulaşım ağıyla coğrafi olarak önemli bir noktadır. Kentimiz, lojistiğin ön planda olduğu bir şehirdir. Avrupa Birliği'nin master planında yer alan lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Avrupa Birliği'nden 50 milyon avro destekli yeni hizmete aldığımız lojistik köyümüz, sadece ilimizin değil, bölgenin de gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Samsun ayrıca, iki bereketli ovasıyla bir tarım kentidir. Gerek kamu ve özel hastaneleri yatırımları gerekse Türkiye'de en fazla cerrahi el aletleri imalatıyla da bir sağlık kenti olan Samsun'umuz ayrıca, yedi bin yıllık tarihi geçmişiyle, doğal güzellikleriyle de bir turizm şehridir."

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için gayret edeceklerini belirten Murzioğlu, Arjantinli iş adamlarını, bu yıl düzenleyecekleri tarım ve gıda fuarlarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını vurguladı.

Murzioğlu, "Arjantin mesafe olarak bize uzak ama her zaman kendimize yakın gördüğümüz bir ülke. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.



