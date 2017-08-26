Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cığcık köyünde Hacı Başsarı (34) ile Mustafa A. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Başsarı, tartışmanın ardından 80 KR 166 plakalı otomobiliyle olay yerinden ayrılmak üzereyken Mustafa A, araca 5 el ateş etti.

Kurşunlardan birinin sırtına isabet etmesiyle yaralanan Hacı Başsarı, arkadaşları tarafından kendi otomobiliyle Kadirli Devlet Hastanesine getirildi. Başsarı, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Başsarı'nın yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı iddia edilen Mustafa A'yı yakalamak için çalışma başlattı.