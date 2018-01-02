Arkadaşını silahla kazara öldürdüğü iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da arkadaşı tarafından kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, 2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki arkadaşı Beytullah Yağcı'ya (43) ait iş yerine gelen Mustafa A, belindeki tabancasını çıkarak arkadaşına göstermek istedi.
Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi Beytullah Yağcı'ya isabet etti. Ağır yaralanan Yağcı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Beytullah Yağcı'nın cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa A., polis ekiplerince gözaltına alındı.