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Arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 17 yaşındaki genç, tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra intihar ettiAlınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu köyündeki sulama havuzu mevkisinde gezmeye çıkan Hakan I. (17) ile...

Arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 17 yaşındaki genç, tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu köyündeki sulama havuzu mevkisinde gezmeye çıkan Hakan I. (17) ile arkadaşı Seyfullah B. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hakan I., üzerindeki tabancayla Süleyman B.'yi vurduktan sonra intihar etti.

Ağır yaralanan Seyfullah B., 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfullah B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hakan I.'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Öte yandan, Hakan I.'nın ağabeyi R.I.'nın yaklaşık 11 yıl önce bir televizyonda yayınlanan kadın programına katılan annesi Birgül I.'yı öldürdüğü öğrenildi.

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