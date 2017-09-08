Arkadaşının karaciğeriyle hayata tutundu

EDİRNE (AA) - İSMAİL ALİŞ - Edirne'de karaciğer nakli bekleyen kişiye, çocukluk arkadaşı can oldu.

İpsala ilçesinde yaşayan elektronik cihaz tamircisi 37 yaşındaki Süleyman Onar karın ağrısı, karaciğer büyümesi ve halsizlik şikayetiyle İpsala Devlet Hastanesine başvurdu.

Doktorlar, tetkiklerinde Onar'a karaciğer naklinin şart olduğu teşhisi koydu. Türkiye geneli donör aranırken Onar'a müjdeli haber çocukluk arkadaşından geldi.

Aynı mahallede büyüdüğü Emrah Pazarlı'nın uyumu Onar ve ailesini sevindirdi. Yan yana ameliyat masalarına yatan iki arkadaşın dostlukları organ alışverişiyle daha da perçinlendi.

İstanbul'da özel bir hastanede yapılan organ nakli sonrası arkadaşından aldığı yüzde 60 karaciğer ile hayata yeniden tutunan Onar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir ameliyatın ardından tekrar sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Çocukluk arkadaşı Pazarlı'nın kimsenin cesaret edemediği bir karar alarak karaciğerinin bir kısmını kendisine vermesinin büyük kadirşinaslık olduğunu anlatan Onar, ''Kendisine çok teşekkür ediyorum, sağlığıma tekrar kavuşmamı sağladı. İnşallah Türkiye'de organ bekleyen tüm hastalar benim gibi şanslı olur ve aradığı donörü bulurlar." dedi.

- Ailesi karşı çıksa da arkadaşı için canından parça verdi



Pazarlı ise çocukluktan beri aynı mahallede büyüdükleri arkadaşı Onar'ın hasta olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ve elinden geleni yapmaktan çekinmediğini belirtti.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen arkadaşına donör olmaya karar verdiğini ifade eden Pazarlı," Arkadaşımın karaciğer nakli için donör aradığını duyunca, ona yardım etmeye karar verdim. Ailemle bu düşüncemi paylaşınca onlar karşı geldi. Bende her şeye rağmen çocukluk arkadaşıma karaciğerimin yüzde 60'ını vererek hayata tutunmasını sağladım. Arkadaşım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum." diye konuştu.