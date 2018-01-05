Arkadaşları Fethi Sekin'e özlemlerini anlattı

İZMİR - TEZCAN EKİZLER

İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK'nın geçen yıl 5 Ocak'ta gerçekleştirdiği terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in mesai arkadaşları, vefatının birinci yılında Sekin'e duydukları özlemlerini anlattı.

Hain terör saldırısının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olayın sıcaklığı halen İzmir Adliyesi çalışanları, bölgedeki güvenlik güçleri ve Sekin'in arkadaşlarında ilk günkü tazeliğini koruyor.

Olayın ardından İzmir Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken yeni arama noktaları oluşturuldu. Şehidin görev yaptığı polis noktasındaki kulübe yerine kurşun geçirmez yeni bir polis kulübesi inşa edildi.

Yeni kulübenin içerisine şehidin fotoğrafı asıldı.

Kahraman polisin bakımını üstlendiği "Zeytin" isimli köpek ise onun yıllarca görev yaptığı polis noktasının olduğu yerden hala ayrılmıyor.

"3-4 günde bir rüyama giriyor"

Şehit ile 5 yıl boyunca adliye binası önünde çalışan ve olay günü arkadaşıyla birlikte olan emekli polis memuru Şahin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan 15 dakika önce Sekin'in yanından ayrıldığını, olanlara hala inanamadığını belirtti.

Arkadaşını unutamadığını dile getiren Çevik, "Fethi kendisinden başka herkesi düşünen bir insandı, bile bile üstüne gitti. Kendini siper etti, 'Allah bize de şehitlik nasip etsin' derdi. Hiç düşünmeden kendini feda etti. Büyük bir olayı önledi." dedi.

Sekin'in mesleğini çok sevdiğini, sadece adliye çevresinde değil yakın bölgelerdeki olaylara da müdahale ettiğini anlatan Çevik, "Sekin'i çok özlüyorum. Tarif edemeyeceğim bir acı yaşadım. Artık oraya gidemiyorum, o yok orada. Bu yıl çok acı geçti, hala unutamıyorum. Hala bana şaka gibi geliyor. Karşıma çıkacakmış gibi geliyor. En az 3-4 günde bir rüyama giriyor." diye konuştu.

"Keşke o gün onun yanında olsaydım"

Emekli polis memuru Ümit Eken ise saldırıdan 10 dakika önce Sekin'in yanında olduğunu, İzmir Adliyesine girdikten sonra patlamanın ve silahlı çatışmanın yaşandığını, olay yerine geldiğinde arkadaşının şehit olduğunu öğrendiğini söyledi.

Şehidin kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Eken, "Buraya her geldiğimde göğsüm sıkışıyor. Aynı dünmüş gibi. Keşke o gün yanında olsaydım. Fethi vatanımızın yüz akı. Onu hiç unutmayacağız. Evimde Fethi'nin resmi var, bazen konuşuyorum. Hanım geliyor, 'Ne yapıyorsun?' diye soruyor. Ben de 'Konuşuyorum, muhabbet ediyorum' diyorum. Fotoğrafına bakıp gel konuşalım, gezelim diyorum. Onu unutmam mümkün değil." dedi.

"İnşallah bize de şehitlik nasip olur"

Polis Memuru İdris Yavuz da Sekin ile 7 yıl birlikte görev yaptığını, hem mesleki hem de insani olarak ondan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Sekin'in vatanını çok sevdiğini anlatan Yavuz, "Fethi abi,15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in yaptığı işin ne kadar yüce olduğundan bahsediyordu. Ne güzeldir ki aynı uğurda kendisi de şehit oldu. 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır.' diyordu. İnşallah bize de Fethi abi gibi bir kahramanlık ve şehitlik nasip olur." diye konuştu.

Sekin'in bakımını üstlendiği "Zeytin" isimli köpeğe artık kendisinin bakmaya başladığını aktaran Yavuz, eski mesai arkadaşını düşündükçe zaman zaman gözlerinin dolduğunu sözlerine ekledi.