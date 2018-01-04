Arkadaşları Fethi Sekin'i andı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi önünde geçen yıl 5 Ocak'ta terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen, Türk halkının gönlünde ölümsüzleşen polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin yılında anan arkadaşları, portresiyle objektifin karşısına geçti.

Gösterdiği cesaretiyle Türk milletinin gururu olan Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, şehidi yakından tanıyan adliye çalışanları, aynı saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, adliye kantininde görev yapan mahkum Oktay Merdin ve adliye çevresindeki iş yerlerinde çalışan bazı vatandaşlar adliye önünde şehidi bir kez daha hatırladı.

Sekin'i seven arkadaşları ve dostları, şehidin büyük portre fotoğrafıyla Anadolu Ajansı objektiflerine yansıdı.

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Kurtuluş Savaşı'nda birçok kahramanlık hikayesini bağrında taşıyan Türkiye'de, kahramanların asla bitmeyeceğini, oğlunun gelecek nesillere örnek bir davranışta bulunarak birçok insanın ölümüne engel olduğunu söyledi.

Adliyede temizlik işçisi olarak çalışan Gülşah Yıldırım, Fethi Sekin'in buraya gelen her vatandaşa yardım ettiğini, geçen yılki davranışıyla İzmir Adliyesi'nin ve kentin şehide çok şey borçlu olduğunu ifade etti.

Uzun yıllar Fethi Sekin ile adliyenin C Blok kapısının önünde görev yapan emekli trafik polisi Şahin Çevik de, şehidin bir kahraman olduğunu, onun sayesinde hainlerin emellerine ulaşamadığını dile getirerek kardeşi gibi sevdiği şehidi hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Adliyenin karşısındaki inşaatta mühendis olarak çalışan İsmail Miman ise "Fethi, benim arkadaşımdan çok dostumdu. Onunla her zaman görüşür, sohbet ederdik. Gönlü zengin bir insan olan Fethi, 5 Ocak 2017'deki cesaretiyle gelecek nesillere örnek olacaktır. Bu ve bunun gibi kahramanlıklar, nesilden nesile aktarılmalıdır." dedi.