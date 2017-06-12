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Arkadaşların tüfekle oyunu ölümle bitti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Muhammed Ali Y. (17), arkadaşları Emre E. ve Ferdi Uçar ile (17) merkez Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi Korudere...

Arkadaşların tüfekle oyunu ölümle bitti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ali Y. (17), arkadaşları Emre E. ve Ferdi Uçar ile (17) merkez Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi Korudere Geçidi Sokak'taki evde eğlenmek için buluştu.

Burada av tüfeğiyle şakalaşan arkadaşlardan Ferdi Uçar, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise Muhammed Ali Y. ve Emre E'yi gözaltına aldı.

Muhammed Ali Y'nin, ilk ifadesinde Uçar ile çocukluk arkadaşı olduğunu, tüfeğin bir anda ateş aldığını ve öldürmek gibi bir kastı olmadığını söylediği öğrenildi. Emre E'nin de benzer ifade verdiği belirtildi.

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Av TüfeğiGaziantepKaza Kurşunu
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