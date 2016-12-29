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Arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinin yakınındaki dernekte arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrenen emekli kadın, üzüntü içinde söndürme çalışmalarını izledi.Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Sebahat...

Arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinin yakınındaki dernekte arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrenen emekli kadın, üzüntü içinde söndürme çalışmalarını izledi.

Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Sebahat Erdal, arkadaşlarıyla görüşmek için evine 150 metre uzaktaki Emekli Öğretmenler Derneği'ne gitti.

Arkadaşlarıyla sohbeti sırasında bir başka arkadaşı tarafından Salıtekke Sokak'taki evinin yandığı haberinin gelmesiyle dernekten evinin olduğu sokağa gelen Erdal, üzüntü içinde söndürme çalışmalarını izledi.

İtfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahalede zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası Sebahat Erdal ve oğlunun oturduğu ev kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneSebahat ErdalYangın
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