Arkas Aegean Link Regatta yarışına adım adım

İSTANBUL (AA) - Çeşme’nin uluslararası yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta ile 29 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında Çeşme-Sakız hattı, yine şenlik havasına bürünecek.

Arkas Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştiren Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina, Arkas Aegean Link Regatta’yı bu yıl ikinci kez düzenliyor.

Yarış, bu yıl 29 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında Çeşme-Sakız hattında gerçekleştirilecek. Geçen yıl ilki düzenlenen yarış, 45 tekne ve 450 yelkenciyi ağırlamıştı.





- Yeni sponsor-UBS





Uluslararası bir yat yarışı olarak her yıl daha da büyümeyi hedefleyen Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl yeni bir de sponsoru olacak. İsviçre merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS’in, Sakız ayağına adını vermesiyle gücüne güç katacak yarış, bu yıl da şenlik havasında geçecek.

Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’den başlayarak Sakız’da son bulacak ilk günün ardından yarışın ikinci günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sakız’ın güzelliklerine doyarak geçecek. Bir günlük molanın ardından moral depolayarak yorgunluklarını atan yarışçılar üçüncü gün Sakız’dan Çeşme’ye dönüş yolunda yine rekabete girecek. Yarışın dördüncü gününde Çeşme açıklarında yapılacak şamandıra yarışları yelkencilere keyifli bir mücadele yaşatacak.





- Denizde yarış, sahilde parti





Arkas Aegean Link Regatta’da deniz tutkunları, yarışların ve Sakız turunun yanı sıra her gün Çeşme’de farklı bir mekanda yapılacak özel partilerle de keyifli vakit geçirecek.

Yarış Ilıca körfezinden, Çeşme merkezinden, Ovacık’taki plajlardan ve Sakız adasından izlenebilecek.