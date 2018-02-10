Arkas ve M.A.T'ı yelken sevgisi birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ve yurt dışındaki yarışlarda başarıları ile anılan Arkas Sailing Team ve tekneleri pek çok yarışta öne çıkan M.A.T iş birliğine gidiyor.

Arkas-M.A.T Sailing Team'den yapılan açıklamaya göre, Arkas’ın Türkiye’de yelken sporunun gelişimi için gösterdiği uzun vadeli çabalar yeni bir boyut kazandı. Arkas kendi gibi yelken sporuna gönül vermiş İzmirli tekne üreticisi M.A.T. ile yeni bir iş birliğine gidiyor. M.A.T. tekne tasarımı uzmanlığını, Arkas ise sportif başarı ve tecrübelerini birleştirerek güçlerine güç katıyor.

Arkas ve M.A.T.’ın gerçekleştirdikleri iş birliği yelkenciliğin Türkiye’de yeni bir boyut kazanması, yaygınlaşması ve Türk yelkencilerinin hem takım hem de yerli üretim tekneleriyle uluslararası arenada öne çıkması açısından çok büyük önem taşıyor.

Daha önce Ker 40 model teknesiyle birçok başarıya imza atan Arkas Sailing Team ve kendi ürettikleri tekne M.A.T. 1180 ile yarışan M.A.T. Sailing Team birçok yarışta karşı karşıya gelmişti. Bu yarışların çoğunda ilk ikiyi paylaşan bu iki İzmirli’nin rekabetinden çok önemli bir güç birliği ortaya çıktı. M.A.T’ ın uzman olduğu tekne tasarımına, Arkas ise profesyonel takımı ile sportif başarılara odaklanacak. Arkas Sailing Team’in ismi de bundan sonra "Arkas-M.A.T. Sailing Team" olarak anılacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arkas Spor As Başkanı Bernard Arkas “Bu beraberlikte herkes en iyi bildiği konuya odaklanacak. Arkas’ın sporcu yetiştirme misyonu ile M.A.T.’ın tekne konusundaki uzmanlığını birleştirerek daha iyi bir takımı, Arkas-M.A.T. Sailing Team’i oluşturduk. Yarışlardan ve sportif başarıdan sorumlu olacak yelkencilerimiz, daha özellikli tekne tasarımlarının yapılması için yarışacakları coğrafyalardan edinecekleri deneyimleri M.A.T.’a aktaracak. Böylece tekne tasarımının da bu coğrafyalara uygun olması sağlanacak. Bu birlikteliğin tüm yelken camiasına faydalı olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Arkas Spor Yelken Şubesi Başkanı Mert Oruz ise şunları kaydetti:

“Heyecanımız dorukta. Yeni bir tur yeni bir başlangıç bizim için. Yeni bir serüvene çıktık. Bizim sosyal sorumluluk kapsamında yelkenciliği büyütme, geliştirme hedefimiz var. Bu çerçevede Arkas Sailing Team’in yurt içi, özellikle de yurt dışı offshore başarıları en büyük hedefimiz. M.A.T. teknik anlamda sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin gururu olan bir firma. Yurt dışına bugüne kadar üretip sattığı teknelerle adını duyurmuş bir firma. Amacımız özellikle yurt dışı offshore yarışlarında istediğimiz başarıları ülkemize Arkas ve M.A.T ailesi olarak getirmek. Yeni teknemiz yapılıncaya kadar İki yıl boyunca M.A.T. 1180 model teknemiz ile yarışacağız. Kızımızı 5 Şubat’ta denize indirdik. Çok heyecanlıyız. Çok uzun soluklu bir yola çıktık. İki yıl sonra da M.A.T.’ın elinden çok kaliteli bir tekne çıkacağına inanıyoruz.”

M.A.T. Kurucu Ortağı Alp Somer de “Yelken yarışlarında uluslararası başarı elde etme hedefiyle güçlerini birleştiren iki İzmir firması fikri bize heyecan veriyor. M.A.T.’ın üreteceği IRC açıkdeniz yarış teknesinin Arkas tarafından başarıdan başarıya taşınacağından hiç şüphemiz yok. Arkas Sailing Team bizim teknemizi en iyi temsil edecek ekip. O nedenle çok heyecanlıyız. Biz üretim kısmından sorumluyuz, onlar da teknemizin en iyi şekilde yarışmasını sağlayacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.





- Arkas-M.A.T. Sailing Team iki yıl boyunca “Comet A” ile yarışacak





Bu iş birliğinin ilk adımı M.A.T. 1180 teknesi ile atılacak. 2 yıl boyunca Comet A isimli teknede yarışacak olan Arkas-M.A.T. Sailing Team, daha sonra ise M.A.T. tarafından özel olarak üretilecek tekne ile yarışlarda yerini alacak.

Arkas M.A.T. Sailing Team için M.A.T.'ın üreteceği yeni yatın IRC offshore yarışlarında yüksek performans göstermesi için dünyaca ünlü tekne tasarımcıları ile görüşmeler devam ediyor.

Yeni teknenin tasarım ve üretimiyle geçecek iki yıl boyunca Arkas-M.A.T. Sailing Team, M.A.T. 1180 modeli yat ile yarışlara katılmayı sürdürecek. Takım, “Comet A” teknesi ile ilk kez 10-11 Şubat’ta Bodrum’da gerçekleştirilen CFM BAYK Kış Trofesi ikinci ayağında yarışıyor.

Mühendislik çalışması yarış tekneleri alanından dünyanın en iyisi olarak nitelendirilen İngiliz Gurit firması tarafından yapılan M.A.T. 1180, aynı zamanda Avustralya IRC ve Hamilton Island Race Week Şampiyonu unvanına sahip bulunuyor.

Arkas Sailing Team’in yelken sporunun görsel tarafını zenginleştiren ve tekneyi diğer teknelerden ayrıştıran bir kimlik kazandırma alışkanlığı, iki yıl boyunca kullanılacak teknede de kendini gösteriyor.Tekne kuyruklu yıldız anlamına gelen Comet A adını alırken, bu ada uygun bir tasarımla gövdesi ve yelkenleri renklendirildi.

"Havalı püskürtme" olarak bilinen "Airbrush" tekniğini kasklarda, motosikletlerde ve F-16 savaş uçaklarında uygulayan İzmirli sanatçı Evrim Duyar tarafından renklendirilen tekne görsel anlamda büyük beğeni topladı. Türkiye’de ilk kez bir yarış yelkenlisine uygulanan Airbrush’ta kullanılan basınçlı hava ve sıvı boya bu tekniği diğerlerinden ayırıyor.

Zor bir teknik olsa da fütüralistik, hiperrealistik çalışmaları mümkün kılan Airbrush aynı zamanda diğer boyalarda görülen dalgalanmalar ve plastik kot gibi hataları da elimine ediyor. Airbrush’ın tercih sebeplerinden en önemlileri ise kullanılan boya hafif bir boya olduğu için teknenin üzerindeki boya yükünü azaltması, kayganlık ve buna bağlı olarak sürtünmeyi en aza indirmesi olarak sıralanabilir.

İzmir’de iki yıl içinde üretilecek yeni teknenin tasarımı, IRC Offshore yarışlarında yüksek performans göstermesi için Arkas-M.A.T Sailing Team ekibinin dünyaca ünlü yelkenli tasarımcılarıyla görüşmeleri sonunda netleşecek.