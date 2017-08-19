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Arnavutça ilk ders İzmir'de verilecek

- BASAM Başkanı Sait: - "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yılmaz ile görüştük, kendisi de inşallah katılacak. İnşallah ekim ayı içerisinde Arnavutluk ve Kosova Milli Eğitim Bakanlarının da katılımı ile İzmir’de güzel bir organizasyon eşliğinde ilk Arnavutça ders verilecek"

Arnavutça ilk ders İzmir'de verilecek

İZMİR (AA) - Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sati, ortaokullarda Boşnakça ve Arnavutça dersinin seçmeli ders kapsamına alınarak öğretim programlarına konulmasını Türkiye'deki Balkan göçmenlerinin memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Sait, yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokullarda Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında "Boşnakça" ve "Arnavutça" dersinin seçmeli ders olarak öğretim programlarına konulduğunu anımsatarak bunun Türkiye’deki Balkan göçmenlerince olumlu karşılandığını belirtti.

- İlk ders İzmir'de

Türkiye’deki 150 okulda binlerce öğrencinin Arnavutça ve Boşnakçayı seçmeli ders olarak belirlemesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının materyallerinin hazırlanmasına yönelik Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile birlikte protokol imzaladığını aktaran Sait, şunları kaydetti:

"Arnavutça ve Boşnakçanın seçmeli ders olmasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Orhan Erdem büyük gayret gösterdi. Balkan camiası olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İzmir’de çok sayıda Balkanlı hemşerimiz yaşıyor, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ile görüştük, kendisi de inşallah katılacak. İnşallah ekim ayı içerisinde Arnavutluk ve Kosova Milli Eğitim Bakanlarının da katılımı ile İzmir’de güzel bir organizasyon eşliğinde ilk Arnavutça ders verilecek."

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Anahtar Kelimeler:
ArnavutçaBoşnakçaRıfat Sait
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