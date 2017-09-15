Arnavutköy-Şırnak Kardeşli̇k Köprüsü

İSTANBUL (AA) - "Kardeşi̇m olur musun?" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Şırnaklı 150 engelli çocuğa gıda ve giyim yardımı İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılacak.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Şırnak Beyazay şubesinin ilettiği bilgilere göre 3 bin 950 engelli öğrencinin tespit edildiğini, ilk etapta 150 öğrenciye Arnavutköy Belediyesince destek verileceğini kaydetti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı da "Arnavutköy'den Şırnak'a uzanan bu kardeşlik köprüsünün bölge insanıyla temelleri sağlam bir dostluğa doğru devam edeceğine inancımız tamdır." değerlendirmesini yaptı.