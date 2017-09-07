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Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın

- İki katlı binada çıkan, yakındaki kağıt ve şarap fabrikalarına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de iki katlı boya fabrikasında çıkan ve yakındaki binalara da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, alevler binanın tamamını sardı. Yangın, yakındaki kağıt ve şarap fabrikalarına da sıçradı.

Vatandaşların üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy ve çevre ilçelerden olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.




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