Arnavutköy'deki kurbanlık satış ve kesim alanı denetlendi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki modern kurban satış ve kesim alanında belediye ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Haraççı Mahallesi'nde yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kapasiteli 5 çadırlık alanda, 2 kesimhane hizmet veriyor. Yaklaşık 15 gün önce hizmet vermeye başlayan kurbanlık satış ve kesim alanında besiciler temiz bir ortamda müşterileri ile pazarlık yapıyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, kurban satış ve kesim alanının 15 gün önce hizmete girdiğini söyledi.

Kurbanlık satış ve kesim alanı ile ilgili bilgi veren Baltacı, "Tam kapasite 15 bin metrekarelik modern bir kesim alanı. Kurban bayramının 3. gününe kadar hizmetimiz devam edecek. Vatandaşımız bu çevrede hijyenik olmayan açık alanda kurban kesiyordu, bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Baltacı, satışların iyi olduğunu ifade ederek, özellikle arife günü yoğunluk yaşanmasını beklediklerin kaydetti.

Kurbanlık fiyatının İstanbul ortalamasının altında olduğunu dile getiren Baltacı, "Biz besiciye çadırları ekonomik olarak verdik. Diğer çadırların yüzde 30-40 altına verdik, bu da kurbanlık fiyatlarına yansıdı. İstanbul genelinde büyükbaş hayvanın kilogramı 20-22 lirayken burada 17-18 lira." diye konuştu.

Besicilerden Erkan Bulanik de 1 tonluk büyükbaş kurbanlığı 16 bin 500 liraya sattığını ifade etti.