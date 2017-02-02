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Arnavutluk Başbakanı Rama Kosova'da

- Rama, Kosova Başbakanı Mustafa ile görüştü

Arnavutluk Başbakanı Rama Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında, mevkidaşı İsa Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Kosova'nın gelişimi konusunda Rama'yı bilgilendiren Mustafa'nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Kosova hükümetinin kararlılığını dile getirdiği bildirildi.

Rama da Kosova'nın elde ettiği başarıları takdir ederek, Arnavutluk hükümetinin de Kosova ile işbirliğinin derinleştirilmesi noktasında kararlı olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Kosova ile Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin de ele alındığı kaydedildi.

Rama, Priştine'deki temasları kapsamında ayrıca Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti ve muhalefetteki Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yetkilileriyle de görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukEdi Ramaİsa MustafaKosova
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