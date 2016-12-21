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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nishani'yi resmi törenle karşıladı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Ankara'da

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'yi törenle karşıladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddeye açılan protokol kapısından giren Nishani'yi, törenin yapıldığı alanda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nishani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Nishani, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Nishani, merdivenlerde, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninin ardından Külliye'ye giren iki Cumhurbaşkanı, heyetlerini tanıttı.

Erdoğan ve Nishani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.


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