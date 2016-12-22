Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Şemsettin Sami'nin mezarına ziyaret





İSTANBUL (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de olan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Şemsettin Sami Fraşeri'nin mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Bujhar Nishani, Galatasaray Kulübünün kurucularından Ali Sami Yen'in babası olan ve Arnavutluk tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Şemsettin Sami Fraşeri'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunarak, çelenk bıraktı.

Ziyarette, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Ural Aküzüm, Ali Sami Yen'in yeğeni Zeynep Tanaçan ve Arnavut Kardeşliği Derneği Başkanı Halil Metin de hazır bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Türkiye'de iki gündür güzel ziyaretler yaptığını aktararak, "Dün Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Arnavutluk halkı adına, Türkiye'nin bize verdiği desteklerden dolayı müteşekkiriz. İstanbul'a uğramadan tam bir ziyaret yapmış olmazdık. İstanbul, ekonomi, ticaret, kültür ve sanat anlamında bir merkez. Bir toplumun çalışarak nasıl gelişebileceği anlamında da bir ilham kaynağıdır İstanbul." diye konuştu.

Mezarını ziyaret ettiği Şemsettin Sami Fraşeri'nin çok önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Nishani, şunları söyledi:

"Şu anda burada, hem Arnavutluk hem de Türkiye adına önemli bir sembol olan Şemsettin Sami Fraşeri'nin mezarı başında bulunmak, bizim için bir onur. Fraşeri ailesi, Arnavutluk'ta rönesansın temelini atan aile olarak kabul edilir. Ulusal kimliğin ve kültürün parçasıdırlar. Aynı zamanda modern Türkiye devletinin kuruluşunda da önemli bir parça oldukları gibi. Bu önemli figürün önünde saygıyla eğilmek istedim. Bu büyük ailenin fertleri de yanımızda. Türkiye'deki misafirperverlikten dolayı çok mutluyum. Bir resmi ziyaretten çok daha fazlası gerçekleşti. Burada kardeşliğimizi bir kez daha gördüm."





- Özbek: "Galatasaray ile Arnavutluk arasında güçlü bir bağ vardır"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şemsettin Sami Fraşeri'nin, kurucuları Ali Sami Yen'in babası olmasından dolayı kendileri için de çok önemli biri olduğuna dikkati çekerken, ziyaretinden dolayı konuk cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Arnavutluk'un Galatasaray ile hep özel bir bağı olduğunu aktaran Özbek, "Galatasaray Kulübünün kurucusu, başkanımız Ali Sami Yen, sayın büyüğümüz Şemsettin Sami'nin oğludur. Dolayısıyla her iki ülke arasındaki bu bağ, Galatasaray ile çok daha kuvvetlidir." ifadelerini kullandı.

Kulüp tarihinde Arnavut kökenli çok sayıda isim bulunduğunu anlatan başkan Özbek, "Burada bulunan divan kurulu başkanımız İrfan Aktar ve yönetim kurulu üyemiz Cengiz Özyalçın da Arnavut kökenlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu, Galatasaray için de bir onurdur. İnşallah bundan sonra da Galatasaray ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler hem sportif anlamda hem de kültürel anlamda daha çok gelişir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin ardından Bujar Nishani, Dursun Özbek ile birlikte Galatasaray Kulübüne geçti.