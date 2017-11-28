ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Önümüzdeki dönem başta terörle mücadelede, özellikle FETÖ terörüyle mücadelede karşılıklı dayanışmanın artırılması üzerine ikili ilişkilerimizin gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Bir otelde düzenlenen Arnavutluk Milli Günü resepsiyonuna katılan Akdağ, konuşmasında, Arnavutluk halkının milli gününü kutladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.

Türkiye ile Arnavutluk arasında güçlü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu belirten Akdağ, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu, karşılıklı dayanışma ve saygı temelinde ilerlediğini dile getirdi.

Akdağ, Arnavutluk'ta eylül ayında kurulan yeni hükümetin dayanışmayı güçlendirmek için ciddi bir gayret gösterdiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, biz de 2018 yılında ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretleri ve ilişkiyi aynı yoğunlukta sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO çerçevesindeki işbirliğimizden büyük memnuniyet duyduğumuz Arnavutluğun, Avrupa Birliği'ne üyeliğinin bölgesel istikrara katkıda bulunacağına inanıyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinizi destekliyor ve katılım müzakerelerine bir an önce başlamanızı ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönem başta terörle mücadelede, özellikle FETÖ terörüyle mücadelede karşılıklı dayanışmanın artırılması üzerine ikili ilişkilerimizin gelişeceğine inanıyoruz. 2016 yılı itibarıyla 326 milyon dolarlık bir ticaretimiz var. Bunu yeterli görmüyoruz. En yakın zamanda inşallah bir milyar dolara çıkarmayı ümit ediyoruz. Bugün Arnavutluk ekonomisinde değeri 2,7 milyara ulaşan Türk iş adamlarının yatırımları var. İş adamlarımızın Arnavutluk'ta yatırımlarını artırmalarını teşvik ediyoruz."

Akdağ, iki ülke kardeşliğinin nişanesi olacak 5 bin kişilik Namazgah Camisi'ni bir an önce Arnavutluk halkına armağan etmeyi istediklerini kaydetti.

- "Türkiye'de Büyükelçi olmak onurdur"

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli de bir Arnavut vatandaşı olarak Türkiye'de görev yapmanın sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Türkiye'de Arnavutluk Büyükelçisi olmak büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Milli Günü'nü Türkiye gibi kardeş bir ülkede kutlamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Gazheli, ülkesinin bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazandığının altını çizdi.

Gazheli, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğine değinerek, özellikle Türkiye'den bu konuda daha fazla destek beklediğini sözlerine ekledi.

Resepsiyona Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, diplomatlar ve ordu mensupları da katıldı.