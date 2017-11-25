TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Türk Sinemasının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, Türk sinemasının ünlü isimlerinden Emin Olcay, Suna Selen, Ali Sürmeli, Kürşat Kızbaz ve Furkan Palalı konuşma yaptı.

Türk sinema sanatçıları farklı film ve dizilerde elde ettikleri deneyimleri, anıları ve heyecanları katılımcılarla paylaştı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, etkinliğin açılışında yaptığı selamlama konuşmasında, kendilerinin Türkiye'yi tanıtmak için burada bulunduklarını ancak bu oyuncuların oynadıkları diziler ile bunu daha iyi yaptıklarını söyledi.

Oyuncu Emin Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinemanın günümüzde çok önemli bir sanat dalı olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü siz tiyatro gibi değil, bir işi yapıyorsunuz sinemada, ondan sonra dünyanın her tarafında onu izleyebiliyorlar. Dolayısıyla da hangi mesajı vermek istiyorsanız sinema yoluyla büyük kitlelere ulaştırmak mümkün." dedi.

Sinemanın ilerlemesi gerektiğini belirten Olcay, bunun da sinemanın endüstri haline gelmesiyle rahatlıkla olabileceğinin dile getirdi.

Olcay, sinemanın tekniğe bağlı bir olgu olduğunu anlatarak, "Hollywood sinemasıyla Türk sinemasını ya da dünyanın diğer sinemalarını karşılaştırmak imkansız. Sebep, onlar artık bu işi endüstri haline getirmişler." değerlendirmesinde bulundu.

Türk filmlerinin Arnavut seyircisiyle buluşmasına da değinen Olcay, şöyle konuştu:

"Mümkün olduğu kadar yeni filmlerimizin buraya getirilmesi sayesinde ancak burada izlenir filmler. Onu da biz zorla buraya getiremeyiz ancak buradan istek olduğu sürece gelecektir. Tabii gelen filmlerin gişelerinin artı olması, gittikçe fazla insan tarafından izlenmesi Türk sinemasını da teşvik edecektir esasında. Yani 'Biz Arnavutluk'a muhakkak yaptığımız işleri götürelim' demeye başlayacaklardır."

Türk sinema oyuncuları "Somuncu Baba" filminin gösterimi için Arnavutluk'ta bulunuyor.