Arnavutluk'taki Batı Balkan liderleri toplantısı

DIRAÇ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, "Bölgenin kilit önceliği, ekonomik gelişmeyi tetikleyecek ve yeni istihdam alanları oluşturacak bölgesel ekonomik alanın kurulmasıdır." dedi.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin gayri resmi toplantısının ilk oturumunun ardından, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Hahn ortak basın toplantısı düzenledi.

AB komiseri Hahn, geçen 10 yıl içerisinde Batı Balkan ülkelerinin Avrupa'ya ticaret ihracatının arttığına ve bu rakamın yaklaşık 46 milyar avro olduğuna işaret ederek Balkan ülkeleri arasındaki ticari potansiyelin yeteri kadar kullanılmadığını ifade etti.

Balkan ülkelerinin bölgesel ekonomik entegrasyonunun AB üyeliğine bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğini, bunun tüm tarafların yararına olduğunu dile getiren Hahn, "Bölgenin kilit önceliği, ekonomik gelişmeyi tetikleyecek ve yeni istihdam alanları oluşturacak bölgesel ekonomik alanın kurulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dıraç'taki toplantının ana fikrinde ekonomik ve bölgesel piyasanın bulunduğunu kaydeden Hahn, eylül ayının sonuna kadar her Batı Balkan ülkesinde koordinatörlerin seçilmesi yönünde fikir birliğine varıldığını ve bu kişilerin ticaret alanındaki reform ajandası ile görevli olacaklarını bildirdi.

Hahn, bölge ülkelerinin tümünün AB'ye üyeliklerinin AB'nin çıkarına olduğunu ifade ederek bunun aynı zaman bölge halkının da yararına olduğunu söyledi.

Sırbistan'n Makedonya'daki büyükelçiliğinde görevli diplomatların geri çağrılmasına ilişkin soru ile ilgili Hahn, iki ülkenin çok çabukça konuya açıklık getirdiklerini, bunun olumlu bir davranış olduğunu belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Rama da bölge ülkelerinin gümrükleri arasındaki işbirliği eksikliğinden dolayı yüzde 9'luk bir kayıp yaşandığını ifade ederek "Batı Balkan ülkeleri küçük piyasa ve ekonomilere sahip. Bu ülkeler birlik olursa, daha önemli ve daha büyük ekonomiye sahip oluruz." dedi.

Toplantıda görüşülen konulara da değinen Rama, Batı Balkan ülkelerinin olgun olduğunu, gözlemciye ihtiyaçlarının bulunmadığını vurguladı.

- Brnabic-Zaev görüşmesi

Öte yandan toplantıya katılan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Brnabic, mevkidaşı Zaev ile son günlerde iki ülke arasındaki yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Görüşmede Makedonya'nın, Kosova'nın UNESCO'ya üyeliği ile ilgili tutumu hakkında konuştuklarını aktaran Brnabic, "Bu konu hakkında konuştuk ve aynı çizgi üzerindeyiz. Sırbistan ile dostluk Makedonya için çok önemli, öyle ki bu konunun açılmamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Makedonya Başbakanı Zaev ise Sırbistan ile Makedonya arasındaki diplomatik krizini sona erdiğine işaret ederek, "Bunu cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic ile görüştüğümde anladım. Uzun bir görüşmemiz oldu ve tüm sorunları gözden geçirdik. Kendimizi perspektiflerimize adadık." diye konuştu.

Kosova'nın bu yıl UNESCO üyeliğine başvuruda bulunmadığını dile getiren Zaev, bu konunun daha iyi koşullarda gündeme gelmesini beklediğini, bölgenin geleceğe yönelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'in yanı sıra AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile Avrupa Bankasının Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller katılıyor.

Toplantı çerçevesinde gün boyu yapılacak oturumlarda ticaret, hizmet, yatırımlar ve dijital ekonomi gibi konular ele alınacak.

Ayrıca toplantıda, Trieste Zirvesi'nde anlaşmaya varılan Bölgesel Ekonomik Alan için Çok Yıllık Eylem Planı'nın uygulanması yönünde görüşmeler yapılması da bekleniyor.



