Arnavutluk'un AB üyeliğine Hırvatistan'dan destek

DIRAÇ (AA) - Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyeliği sürecine destek verdiklerini söyledi.

Adriyatik Üçlüsü olarak da bilinen Arnavutluk, Hırvatistan ve Karadağ ülkelerinin dışişleri bakanları Arnavutluk'un Dıraç kentinde bir araya geldi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, Hırvat mevkidaşı Buric ve Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile Dıraç Arkeoloji Müzesi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buric, görüşmede diğer konuların yanı sıra Arnavutluk ile Karadağ'ın AB entegrasyon sürecinin de ele alındığını aktardı.

Adriyatik'in kendilerini birleştirdiğini dile getiren Buric, "Bugün görüştüğümüz konular Adriyatik ile alakalı, sanayi, turizm ve çevre koruma konularını kapsıyor. Üç ülkenin NATO'ya tam üyeliği ek bir değerdir ve biz Güneydoğu Avrupa ile bölgeyi ilgilendiren konuları tartışabilecek durumda olan ülkeleriz." diye konuştu.

Üç ülke arasındaki altyapı alanındaki ortak projelerin bölge için önemine değinen Buric, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizdeki durumu ele aldık. Hırvatistan, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB'ye üyelik yolundaki çabalarını destekliyor. Şartların yerine getirilmesi için çok çalışan Arnavutluk için önümüzdeki yıl önemli bir yıl olacak. Umarız onların bu çabaları müzakerelerin açılması ile sonuçlanır ve Hırvatistan Arnavutluk'u bu süreçte destekleyecektir."

Darmanovic de, görüşmede bölgedeki istikrar, terör ile mücadele ve göçün kontrol edilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ülkesinin NATO'ya üyeliğinin hızlı kazanımlar sağladığını belirten Darmanovic, NATO'nun 'açık kapı' politikasını ve istikrarı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Bushati ise, bugünkü buluşmanın Adriyatik bölgesinde daha iyi etkileşimde olunması için bir girişim olduğunu ifade etti.

Adriyatik Üçlüsü geçen şubat ayında Hırvatistan'ın Split şehrinde ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında kurulmuştu.







