ERZURUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Avrupa Birliği baskısını artırıyor, Amerika'sı artırıyor, bütün emperyalist ülkelerin ülkemiz üzerinde gözleri var. Bu bölge üzerinde gözleri var. Artık birlik ve beraberlik zamanı." dedi.

Demiröz, Aşkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen, "AK Parti Aşkale 6. Olağan İlçe Kongresi"nde, dava aşkıyla başladıkları görevlerine bundan sonra da dava aşkıyla devam edeceklerini söyledi.

"Her zaman arkamızdakileri unutmayacağız, önümüzdekileri de görerek yeni şeyler keşfederek kucaklarımızı açarak bu davanın öncüsü olmaya gayret edeceğiz." diyen Demiröz, "Bu nedenle kırgınlık ve dargınlık yok, sen, ben yok, 'biz varız' diyeceğiz. Çünkü bu ülkenin dostu yok, gidecek bir yerimiz yok. Suriyeliler, Iraklılar, yeri geliyor Trakya'daki, batıdaki Türkler buraya gelebiliyor ama bizim gidecek yerimiz yok. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda da inşallah öleceğiz ve bu topraklardan bir karış dahi kimseye vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Artık birlik ve beraberlik zamanı"

Demiröz, son yıllarda Türkiye üzerindeki baskının artırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği baskısını artırıyor, Amerika'sı artırıyor, bütün emperyalist ülkelerin ülkemiz üzerinde gözleri var. Bu bölge üzerinde gözleri var. Artık birlik ve beraberlik zamanı. Etrafınıza bakın, Avrupa'ya bakın. Şu Avrupa Birliği 1963'te bizi aralarına almak için davet etmiş, müracaat etmişiz tam 54 yıl geçmiş. Bizi alıyorlar mı almazlar. Bizler göremeyiz, çocuklarımız da göremez. Çünkü bizim kültürümüz farklı. Biz Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan bırakın onları Kıbrıs Rum Devletinden daha mı kötü ekonomiye sahibiz. Kim ki onlar. Toplasanız 29 devletin 18’inin toplamından daha fazla ekonomimiz güçlü. Ama bizi almıyorlar. Bırakın almalarını bizim iç işlerimize karışıyorlar. Gezi olaylarından bu yana yaşananları görüyorsunuz. Ne işiniz var sizin bizimle, ne istiyorsunuz. Biz sizin seçimlerinize mi karışıyoruz?"

- "Artık sömürünün sonu geldi"

Demiröz, 3 milyon göçmen için taahhüt edilenlerin yapılmadığını da dile getirdi.

"Biz 30 milyar dolar masraf ettik. Helal olsun. Bir o kadar daha yaparız. Ekmeğimizi böler veririz, onlar bizim kardeşlerimiz. Ama onlar bize verdikleri sözü bile yerine getirmiyorlar." diyen Demiröz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Türkiye'yi sömürdüler. Artık sömürünün sonu geldi. Şimdi bağırmalarının nedeni bu. İşte biz uyanacağız, birlik ve beraberlik zamanı. Amerika'yı görüyorsunuz 11 Eylül'de bir şeyler oldu. Kimin yaptığı ileride belli olacak. Tuttular yine bir Müslüman ülkesi Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttular. Koca Suudi Arabistan teslim oldu gitti. Ondan sonra başladı Katar'a bilmem ne yaptırmaya. Sıra bize mi gelecek. Bakın Suriye bitti, Irak'ı bitirdiler, Filistin zaten berbat vaziyette. Bunların hepsi İsrail'in, emperyalist ülkelerin oyunu. Büyük İsrail projesi, Büyük Orta Doğu projesi gibi kendilerine yer ve zaman hazırlıyorlar. Bundan sonra uyanık olacağız. Bizim bizden başka tutan elimiz yok."

Diğer partilere seslenen Demiröz, "Bu milletin sesine kulak verin, milletle birlikte olun, HDP’nin kuyruğunda hareket etmeyin. Onların peşine takılmayın. Adamların neler konuştuklarını, terör örgütlerine yönelik söylediklerini hepiniz takip ediyorsunuz. Lütfen katılmayın. Bir adalet yürüyüşü yapıyorsunuz, yapın. Onun da güvenliğini biz sağlıyoruz. Ama bir Çanakkale'de yaptıklarınız kusura bakmayın hiçbir yere sığmaz, bu millet bunu affetmez. Millete dokunacaksınız." dedi.

- "Ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin ekonomik durumuna da değinen Demiröz, şöyle devam etti:

"Siyasi darbe yapamadılar, ekonomik darbe üzerinde duruyorlar. Askeri darbeyi sağ olsun bu millet ferasetiyle püskürttü. Ama ekonomik darbeyi yapmaya çalışıyorlar. Şu anda gizli ambargo da uyguluyorlar. Ama Almanya şunu çok iyi bilsin. Çok geçmeyecek o yaşlı nüfusundan sonra o yaşlı nüfusuyla çok kısa zamanda bize muhtaç olacak. Bizim genç nüfusumuz var. Bugün bir Hindistan, bir Çin nüfus kalabalığıyla beraber dünyada ekonomide söz sahibi olan ülkeler. Hamdolsun büyümemizi engelleyemiyorlar. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük. Onlara bakın en fazla 2,5-3 büyümüşler. Hamdolsun Türkiye'nin önünü kesemiyorlar. Her şeyimizle güçlüyüz ve güçlü olacağız. Benim sizden istirhamım artık el birliğiyle parti gözetmeksizin, dil, ırk, tip, din gözetmeyin. Birbirinizle kaynaşın. Türkiye'nin başka dostu yok. Bu toprakları evlatlara bırakmak için birlik içinde olmamız lazım. Yoksa bugün o, şu, bu dersek ve bazı liderler gibi dik duramazsak Allah muhafaza Türkiye'nin sonu Irak ve Suriye gibi olabilir."

Toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer katıldı.