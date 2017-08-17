HAKKARİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık burası (Hakkari) terörle değil, huzur iklimi olarak anılacak. Kesin kararlıyız, hükümet olarak bütün teröristleri etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz davam edecek." dedi.

Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Temel Atma Töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katılmak üzere, Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nda, Vali Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Eroğlu, daha sonra Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti.

Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanlığına bağlı kurumların yatırımlarının temel atma törenine katılmak ve çeşitli müjdeler vermek üzere kente geldiğini belirtti.

- "Yüksekova'nın su sorununu kökünden çözüyoruz"

Hakkari'de 38 milyon liralık 5 tesisin temelini atacaklarını, Devlet Su İşleri'nin önemli yatırımlarının devam ettiğini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dilimli Barajı'nı bitirdik. Bu sene su tutuyoruz. Yüksekova'ya hayat verecek olan bir baraj. Bu baraj sayesinde oradan bir isale hattı çekeceğiz ve modern bir içme suyu arıtma tesisi ile Yüksekova'nın 2060 yılına kadar içme suyu sorununu kökünden çözüyoruz. Büyük bir baraj, zor şartlarda bitirdik. Yüksekova'daki münbit toprakları kapalı sistemle sulayacak bir sulama tesisinin de projesini bitirdik. İhalesini yapacağız ve toprakları sulayacağız. 96 milyon liralık 18 müjdeyle buraya geldik. Bunlardan biri Yüksekova içme suyu arıtma tesisi. Günde 71 bin metreküp suyu arıtacak. Muhteşem bir tesis yapacağız. 200 bin kişiye hizmet edecek bir proje yapıyoruz. Yüksekova'nın nüfusu şu anda 90 bin."

- "Buralar terörle değil, huzur şehri olarak anılacak"

Bakan Eroğlu kentte görev yapan Vali Toprak'a, Silahlı Kuvvetlere, özel harekatçılara ve emniyet birimlerine teşekkür ederek, "Artık burası terörle değil, huzur iklimi olarak anılacak. Kesin kararlıyız, hükümet olarak bütün teröristleri etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz davam edecek. Buralar terörle değil, huzur şehri Hakkari, Yüksekova, Şemdinli diye anılacak. Devletimizin gücü var çok şükür." diye konuştu.

Kentteki dere ıslahları konusunda çalışmalarının devam ettiğini, Babiş Deresi'nin ıslahı projesinin ihalesinin yapıldığını anımsatan Eroğlu, ıslah çalışmalarının erken bitirilmesini isteyerek, "Müteahhide şu talimatı verin. Arkadaş çalışmıyorsa, işi bitirmiyorsa siz müteahhidi bitirin. Talimat bu. Bahane yok. Güvenlik diye bir bahane bulmasınlar." uyarısında bulundu.

Orman teşkilatının kentte 5 bin 396 dekarlık alanda çalışma yaparak 500 bin fidanı toprakla buluşturacağını, 70 aileye 700 bin lira kredi ve hibe desteği sağlayacaklarını ve gelir getirici ormanlar oluşturacaklarını kaydeden Eroğlu, hükümet olarak Hakkari'yi çok önemsediklerini, şu ana kadar 7 milyar liralık yatırımın gerçekleştirildiği vurguladı.

- "Hakkari'nin yolları Afyon kaymağı gibi olacak"

Bakan Eroğlu, Hakkari'nin daha önce unutulmuş bir kent olduğunu, hükümetleri döneminde hatırlandığını ifade ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Burada en çok yatırım yapan kurum 1,5 milyar lirayla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Burada yol yapmak kolay bir iş değil. Biz dağları deliyoruz, dev tüneller açıyor, yolları yapıyoruz. Hakkari'nin yolları Afyon kaymağı gibi olacak. Havaalanı yoktu, havaalanı yaptık. Barajlar inşa ediyoruz. Hükümetimiz buraya çok önem veriyor. Şemdinli'ye su getirdik, 2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerinde yaşayan bin 549 aileye 6 milyon 600 bin lira ferdi proje kredisi ve hibe desteği sağladık. Şu anda Hakkari'nin hava durumunu dünyanın her yerinden görebilirsiniz. 2 baraj bitti. Bir de Yüksekova'da Salkımlı Barajı'nı yapacağız. Durankaya Göleti'nin yapılması talebi var. Bunun talimatını verdik. Sulama ve dere ıslahı projelerini yürütüyoruz. 36 derenin tamamını ıslah edeceğiz."

Hakkari'nin yüzde 20 orman varlığına sahip olduğunu bunun yüzde 75'inin de bozuk orman vasfına girdiğini bildiren Eroğlu, Orman Teşkilatı'nın bir seferberlik başlatacağını ve 2017'de 500 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını, 9 köyde de gelir getirici ağaçlandırma yapacaklarını aktardı.

- "Devlet Hakkari'ye tam destek veriyor"

Bakan Eroğlu, diğer bakanlıkların yatırımlarına da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük destekleri olmuş. Derslik sayısı bin 177'den 2 bin 666'ya yükselmiş. Yüzde 100 artmış. Öğretmen sayısı bin 531 iken 4 bin 167'ye çıkmış. Burada okullara bilgisayarlar dağıtılmış, teknoloji sınıfları kurulmuş. Sağlık Bakanlığı burada önemli yatırımlara imza atmış. Burada bir külüstür ambulans vardı. Şu anda 15 tane 112 Acil istasyonu, 42 ambulans var. Sağlıkta muazzam bir dönüşüm oldu. Bölünmüş yollar arttı, 879 kilometre karayolu ağı var. TOKİ ilk kez burada yatırım yaptı. Bin 66 konut, 3 lise, 3 cami, 3 hastane inşa etti. Yüksekova'daki inşaatlar yükseliyor. Bin 850 konut yükseliyor. KÖYDES kapsamında 156 milyon lira devlet buraya para gönderdi. Devlet Hakkari'ye tam destek veriyor. Bunları inşallah daha da artıracağız."

DAP kapsamında Hakkari ile ilgili bir proje hazırladıklarını ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada çok güzel projeler var. DAP'ta sadece bizim bakanlığımız 29 milyar 919 milyon lira harcama yapacak ve buradaki bütün sorunları bitireceğiz. 84 bin 140 dekarlık alanda ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışması yapılacak. Şehir ormanı kuracağız, 26 köyde gelir getirici ormanlar kurarak kura ile vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bin 789 aileye 9 milyon 220 bin lira kredi ve hibe vereceğiz. Kredilerde de faizleri kaldırdık. Burada tabiat güzellikleri var. Huzur iklimi olunca buradaki güzellikleri insanların görmeye gelmesini istiyoruz. İçme suyu sıkıntısını gidermek için belediyemizin talebini karşılayacağız."

Vali Toprak ise devletin Hakkari'ye çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini bildirerek, Bakan Eroğlu'na Hakkarililer adına teşekkür etti.



