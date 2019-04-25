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Artık Türkiye pazarında!

İspanya ve Latin Amerika’da 1.200’den fazla franchise bayisi ile çamaşır yıkama ve kuru temizleme servisi veren Mr. Jeff, Türkiye pazarına girme kararı aldı.

Artık Türkiye pazarında!
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Çamaşır temizleme ve kuru temizleme sektöründe devrim yaratmak üzere yola çıkan Mr.Jeff, Türkiye’de franchise sistemi ile büyüyecek. Dünya çapında toplam 1.200 franchise bayisi bulunan Mr.Jeff  Türkiye Büyüme Sorumlusu Gökhan Karakoç, “Yıl sonuna kadar Türkiye’de 150 bayiye ulaşacağız” dedi.

İspanya’da 2015 yılında bir grup girişimci tarafından kurulan ve oradan 10’den fazla ülkeye sıçrayan Mr.Jeff, 4 ay içinde  başabaş noktasına ulaşılan iş modeli ile Türkiye’deki girişimcilerin ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de 2,1 milyar liralık pazar hacmine sahip olan yıkama ve kuru temizleme sektörü, yılda yüzde 19’luk büyüme gösteriyor.

Ulaşılabilir ve karlı iş modeli 

Türkiye’deki franchiselara özel olarak Mr.Jeff ailesine katıldıktan sonra, ilk bir yıl boyunca kullanım bedeli ve pazarlama ücreti almayacaklarını vurgulayan Gökhan Karakoç, ‘’Dijital yaklaşımımız ve aylık üyelik planlarımız sayesinde kuru temizleme sektörünün geleneksel işleyişini değiştirme hedefindeyiz. Türkiye, maksimum getiri sağlayacağımız ülkelerin başında geliyor.  En kısa zaman zarfında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde etkin olmayı ve 2019 yılı sonuna kadar 150 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Sistemimizin en önemli avantajı düşük başlangıç yatırımı ile franchise kurulabilmesi ve ulaşılabilir, kârlı bir iş modeline sahip olması” dedi.

Ev işlerine destek fikriyle doğdu

Mr. Jeff’i kurma fikrinin ev işlerine çözüm bulma gerekliliğinden doğduğunu anlatan Karakoç şöyle devam etti: “2 kişilik bir evde ayda ortalama 8 kere çamaşır makinesi çalıştığını düşünürsek; yıkama, kurutma ve ütüleme işlemleri ile uğraşılan ciddi bir zaman söz konusu. Bu sebeple, bu işleri bizim için yapan mobil uygulama kurguladık ve özellikle büyük şehirde yaşayan insanlara zaman kazandırmayı hedefledik.’’

Mr.Jeff, web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla eve teslim çamaşır yıkama ve kuru temizleme servisi sağlıyor.  Sistem, aylık abonelik planları veya şehrin farklı bölgelerinde mevcut olan bayilerden verilebilecek tek seferlik sipariş sistemi ile çalışıyor. Kullancıları uygulama üzerinden kendilerine uygun planı seçtikten sonra giysileri Mr.Jeff torbaları aracılığı ile evlerinden alınarak yıkanıp ütüleniyor ve evlerine teslim ediliyor.

Mr Jeff Hakkında

Ev işlerini kolaylaştırmak ve kullanıcıların çamaşır yıkarken harcadıkları vakti kendilerine ayırmalarını sağlamak için hayata geçen Mr.Jeff, 2015 yılında bir grup genç girişimci tarafından İspanya’da kuruldu. Mobil uygulama ve web sitesi aracılığıyla, hızlı ve kolay bir şekilde eve teslim çamaşır yıkama ve kuru temizleme servisi sunan Mr.Jeff, bugün 10'dan fazla ülkede, 1.200’den fazla franchise şubesiyle uluslararası arenada büyümesini sürdürüyor. Mr.Jeff, güçlü teknolojik altyapısı, bayii yapılanması ve sunduğu çözümlerle kullanıcılarının  hayatını kolaylaştırıyor.

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