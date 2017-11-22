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Artvin için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

- Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların etkisini artırarak Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

Artvin için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Artvin kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin 500 metre ve daha fazla yükseklikteki yerlerinde ise kuvvetli kar şeklinde olması beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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