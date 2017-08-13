ARTVİN (AA) - Artvin Kafkasör Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası yapıldı.



Boğacılar Spor Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Artvin Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Güreşlerde Artvin, Rize, Erzurum, Muğla ve Aydın'da düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon ya da ikinci olarak Artvin'e gelen 44 boğa birincilik için arenaya çıktı. 10 kategoride yapılan şampiyonada dereceye giren boğa sahiplerine toplam 90 bin lira ödül dağıtıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği boğa güreşleri renkli görüntülere de sahne oldu.

Muğla ve Aydın'dan gelen seyirciler ve boğa sahipleri arenaya inerek davul zurna eşliğinde yörelerine özgü oyunlar oynadı. Artvinli vatandaşların da arenada tulum ve zurnalar eşliğinde horon oynaması güreşlere renk kattı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin Artvin’le özdeşleşmiş marka olduğunu belirterek "Güzel bir organizasyon oldu. Şehrimizi tanıtma adına markalaşma adına güzel bir çalışmaydı. Emeği geçenleri kutlarım." dedi.

Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer, "Şampiyonaya Ege bölgesinden, Muğla ve Aydın’dan, Erzurum’dan, Rize’den boğalarımız katıldı. Burası Kafkasör Arena, burası daha farklı organizasyonları kaldırabilecek kapasitede. Biz burada dünya şampiyonası istiyoruz. Eğer destek bulabilirsek burada bir dünya şampiyonası yapmayı da düşünüyoruz." diye konuştu.





