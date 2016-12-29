Artvin Valisi Doğanay, Batum'da ziyaretlerde bulundu

ARTVİN (AA) - Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Batum kentine giden Artvin Valisi Ömer Doğanay, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan'ı, ardından da Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataradze'yi ziyaret etti.

Vali Doğanay ile bir süre görüşen Pataradze, iki ülke arasında dostluk ve stratejik ilişkiler olduğunu ifade etti.

İlişkilerin siyasi düzeyde olduğu gibi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da hızla geliştiğine işaret eden Pataradze, komşu iller arasındaki yoğun ilişkilerin çok önemli olduğunu belirtti.

"Bizde bir deyim vardır; yakın komşu, uzak akrabadan daha yakındır." diyen Pataradze, "Türkiye bizim en önemli stratejik ortaklarımızdan biri. Uluslararası birçok ortak projemiz mevcut. Ayrıca yük, mal taşımacılığının ticari hacmi çok yüksek. Ticari ve ekonomik ilişkileri daha da derinleştirmeye devam etmemiz gerek diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Pataradze, kültürel ve sosyal ilişkilerin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kültürel anlamda faaliyet gösteren birçok sanatçımız Türkiye'yi ziyaret etmekte. Türkiye'den de çok sayıda sanatçıyı bölgemizde ağırladık. Kültürel unsurlar da çok güzel bir şekilde pekiştirilmekte. Dolayısıyla iş adamları ülkenin kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Burada çok sayıda Türk yatırımcısı faaliyet göstermekte. Biz kendilerine özel ilgi göstermeye çalışılıyoruz. İleride de Türk iş adamlarınca çok önemli projelere imza atılacağına inanıyorum."

Değişik alanlarda Türkiye'nin tecrübesine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Pataradze, "Dağlık bölgelerin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz, bu yöndeki tecrübeniz bizim için çok önemli. Bununla birlikte köy, ziraat ve kayak turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yönde de ortak işbirliği yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Pataradze, Türkiye'de yaşayan Gürcü asıllı vatandaşlar olduğunu kaydederek, "Burada yaşayan Türk vatandaşlar da mevcut. Onların sayesinde bölgelerimizin tanıtımı yapılmakta. Onların yardımıyla ülkelerimizin yararına birçok projeyi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Batum'daki Türk Başkonsolosu Yasin Bey ilişkilerin derinleşmesinde önemli katkılarda bulundu, aktif rolü var. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu ülkeler ve bölgeler arasındaki ilişkilerde çok önemli bir unsur." diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda da önemli ilerlemeler olduğunu belirten Pataradze, Türk heyetine teşekkür etti.

- "Sarp Sınır Kapısı Türkiye için çok önem arz etmektedir"

Vali Doğanay ise Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin Kafkaslara, Gürcistan'ın da Batı'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, vize işleminin uygulanmamasının iki ülke açısında çok olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Batum Havaalanı'nın ortak kullanıldığını anımsatan Vali Doğanay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz inşallah iyi düzeyde ilerlemeye devam eder. Turizm konusunda da Artvin'de ciddi çalışmalarımız var. İnşallah bundan sonraki görüşmelerimizde de çalışmalarımızı kendileriyle paylaşmayı düşünüyoruz. Ayrıca Macahel (Camili) bölgesindeki yardımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Coğrafi şartlar gereği bazen orada yollarımız kapalı oluyor. İnsanlarımız hastalanabiliyor. Bu durumlarda acil hastalarının Gürcistan sınırları içerisinden hastaneye ulaşması noktasında gösterdikleri hassasiyet ve itinadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Vali Doğanay, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye için çok önem arz ettiğini vurgulayarak, "2010 yılındaki yenilemeden sonra şimdi tekrar restorasyon çalışması başlattık. 2017 yılı içinde tamamlanıp en modern şekilde hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Bu arada inşaattan dolayı bazı fiziki imkansızlıklar var. Yarısında inşaat var, yarısında çalışıyoruz. Tabiri caizse tek böbrekle çalışıyoruz. Hem yolculardan hem de Gürcü tarafından anlayış bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Doğanay, Pataradze'ye 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anısına Artvin Valiliğince bastırılan 2017 yılı takvimi hediye etti.

Vali Doğanay'a ziyarette, Batum Başkonsolosu Temizkan, Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek ve Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Öztürk de eşlik etti.



