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Artvin'de gasp

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir kişiyi darbederek 5 bin 500 lirasını alan 3 kişiden ikisi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin-Ardahan karayolunun 2. kilometresinde, E.A'nın darp edilerek üzerindeki 5 bin 500 liranın gasbedildiği...

Artvin'de gasp

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir kişiyi darbederek 5 bin 500 lirasını alan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin-Ardahan karayolunun 2. kilometresinde, E.A'nın darp edilerek üzerindeki 5 bin 500 liranın gasbedildiği yönünde ihbar aldı.

Ekiplerce başlatılan çalışma sonucu, Ardanuç ilçesine götürme vaadiyle motosiklete aldıkları E.A'yı, boş bir araziye götürüp darp ettikten sonra parasını alan şahısların O.G, E.A ve M.K. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.G. ve E.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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ArtvinGaspTutuklama
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