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Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 7 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Özgüler'in kullandığı 08 AN 120 plakalı kamyonet, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki...

Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 7 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Özgüler'in kullandığı 08 AN 120 plakalı kamyonet, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Öğdem köyü Dutpınar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, kamyonet ve kasasında bulunanlardan Melahat Günay (40), Mustafa Alkan (75) ve Gülümser Tokgöz (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aytekin, Yücel, Fevziye ve Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler ile Mehmet Alkan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yusufeli ve Artvin devlet hastanelerine kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
ArtvinTrafik KazasıYusufeli
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