Artvin'de kayak keyfi

ARTVİN (AA) - Artvin'in 2 bin rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Artvin merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Atabarı Kayak Merkezi, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulmasıyla Artvin ve çevre illerden gelen kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Haftalık ortalama 500 ile 600 kişiyi ağırlayan kayak merkezi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların yanı sıra kayak eğitimi almak için gelenlere de ev sahipliği yapıyor.

- "Türkiye'deki birçok pistten daha iyi bir piste sahip"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Arslan Kalkavan, Atabarı Kayak Tesisleri'ne, kayak eğitimi almak için 21 kişilik öğrenci grubuyla geldiklerini belirtti.

Kayak dersini üçüncü sınıflar için seçmeli olarak koyduklarını anlatan Kalkavan, "Atabarı Kayak Tesisleri bölgenin ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veren bir tesis. Doğayla iç içe ormanların arasında güzel bir tesis. Eğitim için Türkiye'deki birçok pistten daha iyi bir piste sahip. Kayakseverleri buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

- "Uzun süreli bir sezona sahibiz"

Kayak Eğitmeni Fikri Özkan da değişik yaş gruplarından birçok sporsevere kayak eğitimi verdiklerini belirterek, "Atabarı Kayak Merkezi bölgedeki kayak pistlerine kıyasla daha güzel pistlere sahip. Buranın en önemli özelliği 11. ayda başlayan kayak sezonu, Nisan ayına kadar devam ediyor. Geçen yıl en son kayak dersini 24 Nisan'da yaptık. Yani uzun süreli bir sezona sahibiz." dedi.

Artvin'in yaz ve alternatif turizmin yanı sıra kış turizminde de adından söz ettirebilmesi için 2009'da yaptırılan, toplam uzunluğu bin 200 metreyi bulan ve 3 ayrı pistten oluşan Atabarı Kayak Merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla 7 yıldır kayakseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.











