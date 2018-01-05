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Artvin'de şarbon vakası

- Şarbon nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okur: - "Hastalığın yayılmaması için gerekli tüm önlemler alındı"

Artvin'de şarbon vakası

ARTVİN (AA) - Artvin'de 3 büyükbaş hayvan şarbon nedeniyle telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Artvin Merkez Balcıoğlu Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sürdüren Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin hayvanlarından 3'ü bir hafta içerisinde ardı sıra telef oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce başlatılan incelemede hayvanların telef olmasına şarbonun neden olduğu belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de son bir haftada 4 hayvanın telef olduğunu, bunlardan 3'ünün şarbondan kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi.

Karantina tedbirlerini uygulamaya koyduklarını ve ahırda ilaçlama yapıldığını vurgulayan Okur, hastalığın yayılmaması için tüm önlemlerin alındığını, ihtimaller dahilinde hayvan sağlığı kontrollerinin yapılarak şarbonun kaynağının araştırıldığını ifade etti.

Okur ayrıca, telef olan hayvanların iş makinesi yardımıyla ahırdan çıkartılarak, şehirden uzak bir bölgede yetkililer eşliğinde gömüldüğünü de sözlerine ekledi.

- "Zor durumda kaldık"

Hayvanları telef olan Fahriye Kınalı ise geçimini hayvanlardan elde ettiği sütle sürdürdüğünü, üç çocuk okuttuğunu, hayvanlarının telef olmasıyla zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Kınalı, yetkililerden yardım talep etti.


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