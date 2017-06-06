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Artvin'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Veysel Sinir (65) idaresindeki 75 AC 775 plakalı otomobil, Artvin-Yusufeli karayolunun 25. kilometresi Karataş tüneli içerisinde,...

Artvin'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Sinir (65) idaresindeki 75 AC 775 plakalı otomobil, Artvin-Yusufeli karayolunun 25. kilometresi Karataş tüneli içerisinde, karşı yönden gelen İlfan Erdoğan'ın kullandığı 08 AL 371 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Sinir ile Meliha Erdoğan (65), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde sıkışan İlfan Erdoğan (63), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlfan Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
ArtvinArtvin-Yusufeli KarayoluTrafik Kazası
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