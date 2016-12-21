Artvin'de yaban keçisi envanteri çıkarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban keçisi envanter çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma yapılması planlanan 23 bin 500 hektarlık alanın engebeli arazi olması nedeniyle sadece yüzde 40'lık bölümde, 93 kişilik ekiple 37 noktada yapılan gözlem sonucunda bin 37 yaban keçisi sayıldı.

Artvin Yusufeli Baraj sahası içerisinde yer alan İşhan köyü mevkisindeki sarp arazide gerçekleştirilen çalışmada gözlemciler, hayvanların cinsi, yaşı ve sayılarını not ederek kayıt altına aldı.

Gözlem sırasında rastlanan kurt, çakal, keklik, sakallı akbaba, kartal, tavşan, domuz ve atmaca gibi hayvanlar da kayıt altına alındı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin MYO Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğretim Görevlisi Yasin Uçarlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, yaban keçisi envanteri ve diğer büyük memeli türleriyle ilgili envanter çalışması yaptıklarını söyledi.

Çalışma yaptıkları alanın, yaban keçisinin Doğu Karadeniz'de en iyi yayılış gösterdiği noktalardan biri olduğuna işaret eden Uçarlı, av turizmi kapsamında da çok iyi gelirlerin elde edildiği bir nokta olduğunu belirtti.

Uçarlı, avcılıktan önce doğal kaynakların korunması anlamında ellerindeki mevcut sayı ve bilgilerin, popülasyon dinamiği ve yapısı anlamında ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, "Bunun en temel kısmı envanter aşaması, ondan sonraki kısımda bununla ilgili planlamalar, karar mekanizmaları devreye giriyor. Özellikle habitat kullanımı anlamında planlayıcılara, öncelikli alanların ortaya konulması anlamında yardımcı olacak bir çalışma yapılacak. Bu sahada yaklaşık 10-12 yıldır düzenli olarak kasım-aralık aylarında envanter yapılıyor." diye konuştu.

Envanter çalışmasını bu yıl da aralık ayında yaptıklarını kaydeden Uçarlı, "Yüksek kesimlere birazcık kar yağdı, yaban keçileri biraz daha aşağı yükseltilere indi. Biz de gözlekleri o noktalara göre monte etmeye çalıştık." dedi.

- "Alanda kurt, tilki, çakal da mevcut"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Orman Mühendisi Mevlüt Özyanık, müdürlük olarak her yıl Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında envanter çalışması yaptıklarını belirterek, bu yıl da 37 nokta üzerinde çalışma yaptıkları anlattı.

Bunların yılların verdiği tecrübelerle beraber yöre halkının da verdiği bilgiler dahilinde oluşturulmuş noktalar olduğunu ifade eden Özyanık, şunları söyledi:

"Envanter çalışmasını 93 personelle yapıyoruz. Çalışmalarımızda Artvin Çoruh Üniversitesi başta olmak üzere köy muhtarlıkları, yöre halkı, bir şirkete ait enerji santrallerinde kurumumuz adına görev yapmakta olan teknik personel bize destek veriyor. Yaban hayatını çıplak gözle çok rahat şekilde görebilme ve sayımı yapabilme şansımız var ama hayvanların yaşını ve cinsiyetini tespit etme noktasında teleskop ve dürbün kullanımı biraz daha işimizi kolaylaştırıyor."

Özyanık, yaban keçisi dışında görecekleri türler olduğunu belirterek, "Alanda kurt, tilki, çakal da mevcut. Alanda yıl her yıl geldiğimizde gördüğümüz sakallı akbaba mevcut. Kaya kartalı, küçük kuşlardan saksağan bölgede olmazsa olmazlardan. Kınalı kekliğimiz de mevcut." sözlerine yer verdi.



