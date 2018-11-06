Arzum, OKKA ailesiyle Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - OKKA ailesiyle dünyanın dört bir köşesine Türk kahvesi kültürünü taşıyan Arzum, Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yerini aldı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 10 Kasım'a kadar devam edecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapılarını açtı. Fuara, 130 ülkeden 3 binden fazla firma katılım gösteriyor.

Arzum markası da başta OKKA ailesi olmak üzere inovatif ürünleriyle fuarda yerini aldı. Türk kahvesinin dünyaya yayılımını misyon edinen ve ihracat yaptığı dünyanın 35 ülkesine Türk kahvesi kültürünü yaymayı amaçlayan Arzum, fuar kapsamında OKKA kahve makineleri ve Türk kahvesi çekirdeği öğütücüsü Arzum OKKA Beangourmet'yi yeni pazarlara tanıtmaya devam ediyor.





- "Çin'de kahve pazarı dünya ortalamasının üzerinde büyüyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Çin'deki kahve pazarının dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğüne dikkati çekerek, "Arzum OKKA ailemizin diğer fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da büyük ilgi çekeceğine ve bize yeni fırsatlar sunacağına eminiz. Çin'de kahve pazarı dünya ortalamasının üzerinde büyüyor." ifadesini kullandı.

Kolbaşı, geçen yıl kahve tüketimindeki büyümenin yüzde 20'yi yakaladığını belirterek, "Dünyanın en büyük kahve zincirleri Çin'deki yerini almaya başladı, hatta Starbucks dünyada en büyük şubesini Şanghay'da açtı. Uluslararası birçok kahve markasının yatırımı var. Bu büyüyen pazarda Türk kahvesinin de şansı var demektir." değerlendirmesini yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığını da yürüten Murat Kolbaşı, 1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu fuarı uzun süredir heyecanla bekliyoruz. Fuara, 130 ülkeden 3 binden fazla firmanın katılımı var. 12 ülke stratejik önemli ülke seçilmiş durumda; Endonezya, Vietnam, Pakistan, Güney Afrika, Mısır, Rusya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Kanada, Brezilya ve Meksika. Dünyanın en büyük 500 firmasının 200 tanesinin de standı var. Sektörler ise hizmet, otomotiv, yüksek teknoloji, elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya, oyun teknolojileri, medikal, gıda... Bu fuar, sadece dev Çin pazarı değil, bütün Asya Pasifik pazarına açılma yolunda dev bir kapı... Çin'in 33 eyaleti fuara heyet gönderecek ve alım gerçekleştirecek. Merkezi hükümetin bu yönde talimatı var."



