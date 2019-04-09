Arzum ve Beymen Club'tan ortak koleksiyon

İSTANBUL (AA) - Arzum ve Beymen Club işbirliği ile hayata geçirilen "ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU", Türkiye’de bir ilke imza atarak modayı elektrikli ev aletleri ile buluşturdu.



Arzum ve Beymen ortak açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen markalarından Arzum ve Beymen Club, uzmanlık ve yaratıcılıklarını birleştirdi. Arzum ve Beymen Club işbirliği ile hayata geçirilen "ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU", Türkiye’de ilk kez modayı elektrikli ev aletleriyle bir araya getirdi.



"Sen dokunursun değişir dünya" mottosuyla 52 yıldır kadınların en büyük yardımcısı olan, modayı ve trendleri yakından takip ederek yeni teknolojileri evlere taşıyan Arzum'un en sevilen ürünlerinden Estilo Su Isıtıcı, OKKA Minio Türk Kahve Makinası, Shake’N Take Kişisel Blender, Harman Delux Çay Makinesi, Tostçu Delux Izgara ve Tost Makinesi bu koleksiyonda tasarımla buluşuyor.





- Somalı kadınlara destek





"ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU" ayrıca 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrasında hayata geçirilen Soma Artisans ile ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Koleksiyonda yer alan Estilo Su Isıtıcı ve Harman Delux Çay Makinesi için Soma Artisans atölyelerinde el emeğiyle hazırlanan renkli elişi süslemeler hazırlandı. Elişi süslemeler tasarımlara nostaljik bir boyut katarken, aynı zamanda da Somalı kadınların ekonomik güçlenmesine ve çocuklarının eğitimine katkı sağladı.



Şubat ayında Frankfurt’ta düzenlenen Ambiente Fuarı’nda ilk kez sergilenen ve büyük ilgi gören "ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKSİYONU"na, nisan ayından itibaren sınırlı sayıda seçili Arzum satış noktaları ve seçili Beymen Club mağazalarının yanı sıra www.beymenclub.com ve www.arzum.com.tr internet sitelerinden ulaşılabiliniyor.





-" Proje, Türkiye için de bir ilk oldu"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, şunları kaydetti:

"Arzum ve Beymen Club iş birliği, sadece Beymen Club tasarım ekibi için değil, Türkiye için de bir ilk oldu. Proje ile ilk kez modanın, elektrikli ev aletleri ile buluşacak olması fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Hangi ürünler ile ilerleyeceğimize karar verdikten sonra, her ürün için pek çok desen çalıştık. Proje, baharda lanse edileceği için doğa teması ve bahar çiçeklerinde karar kıldık. Somalı kadınlar da el emekleriyle yaptıkları el işi süslemeler ile projemize renk kattı. Beymen Club ekibi olarak çıkan sonuçtan çok memnunuz."



Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız ise projenin Türkiye’de bir ilke olma özelliği taşıdığına işaret ederek, "Bu birliktelik yaşam alanlarına yepyeni bir tarz getirecek. Bu iş ortaklığında iki markanın da DNA'sındaki tarzını, tasarımını, teknolojisini doğadan aldığımız ilhamla biraraya getirdik. Hazırladığımız stil sahibi ürün serisi yaşam alanlarını renklendirirken, pozitif ve eğlenceli tavrı ile mekanların enerjisini değiştirecek. Bize Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşatan Arzum x Beymen Club Koleksiyonu'nun hayatlarımıza renk katmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.