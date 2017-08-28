ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Kanada’da anıldı

OTTAWA (AA) - Terör örgütü ASALA mensuplarınca 1982'de Kanada'nın başkenti Ottawa'da şehit edilen Askeri Ataşe Albay Atilla Altıkat, şehadetinin 35. yılında anıldı.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi görevindeyken şehit edilen Albay Altıkat için saldırının gerçekleştiği kavşağa Türkiye tarafından yaptırılan Şehit Diplomatlar Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kanadalı Senatör Anne Cools, diplomatlar, askeri temsilciler ile Toronto, Ottawa ve Montreal'den Türkler katıldı.

İstiklal Marşı ve Kanada milli marşının okunması ve anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir, Altıkat şahsında öldürülen diplomatlar, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemlerinde şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için Fatiha suresini okudu.

Büyükelçi Ünal, yaptığı konuşmada ‘’Askeri Ataşemiz Albay Atilla Altıkat’ı, hain saldırının 35. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. Hain saldırının üzerinden yarım ömür geçmiş olmasına karşın acımız ilk günkü kadar tazedir. Albay Altıkat’ın ve görevleri başında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Zira, teröre verilebilecek en iyi yanıt, saldırıların bizi zayıflatmaktan ziyade güçlendirdiğini göstermektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları unutulmamalı, unutturulmaya çalışılmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Ünal sözlerini, ‘’250 vatandaşımızın şehit edildiği, 2 bin 200’ünün yaralandığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk kez bombalandığı Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olan aziz vatandaşlarımızı da saygıyla anıyoruz. Terörün acısını derinden hisseden bir milletin fertleri olarak, terörle omuz omuza mücadele ederek başarıya ulaşacağız.’’ şeklinde sürdürdü.

Kanadalı Senatör Anne Cools, yaptığı konuşmada tüm terör saldırılarını kınayarak, "Albay Altıkat'ın huzurunda, tüm terör eylemlerini kınıyor ve bu eylemlerde hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Hiç kimsenin bir diğer insanın canını almaya muktedir olamayacağını, bunun her dinde en büyük günah olduğunu belirten Cools, ‘’1915 iddialarını dile getirenlerin, bu iddialarını gündeme taşımak için masum insanları öldürmesi kabul edilemez.’’ diye konuştu.

Türkiye'nin Ottawa Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 sabahı işine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada, terör örgütü ASALA mensuplarının çapraz ateşi sonucu şehit düşmüştü. Kanada'da öldürülen ilk diplomat olan Albay Altıkat'ın şehadetinin üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen katilleri hala bulunamadı.

Altıkat'ın öldürüldüğü yere 2012'de Şehit Diplomatlar Anıtı yapıldı.





