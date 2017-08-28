Asansör boşluğuna düşen öğrenci hastanede öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te inşaatı devam eden 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düştüğü öne sürülen üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Karabük Mahallesi'nde yapımı süren bir binada arkadaşlarıyla birlikte mutfak dolabı taşıdığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandığı iddia edilen Salim Karapınar (23), tedavi edilmek üzere kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayat mücadelesini kaybetti.

- Olay

İnşaat halindeki bir binada arkadaşlarıyla birlikte mutfak dolabı taşıyan Karabük Üniversitesi öğrencisi Karapınar'ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 18 Ağustos'da 3. kattan asansör boşluğuna düştüğü iddia edilmiş, arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karapınar'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlatmıştı.