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Asansörde mahsur kalan yaşlı adam 2 saat sonra kurtarıldı

- Asansörde mahsur kalan 78 yaşındaki kişi, cep telefonunda arama için yeterli bakiyesi olmadığı için yakınlarına haber veremedi - Çevredekilere sesini duyurmayı başaran yaşlı adam 2 saat sonra kurtarıldı

Asansörde mahsur kalan yaşlı adam 2 saat sonra kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir üst geçidin asansöründe mahsur kalan 78 yaşındaki kişi, yaklaşık 2 sat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerindeki Andnan Menderes Üstgeçidi'nin asansörü arızalandı.

Bu sırada içeride bulunan 78 yaşındaki Kemal Erçetin, asansörde mahsur kaldığını çevredekilere duyuramadı.

Telefonunda arama için yeterli bakiyesi olmadığından dolayı yakınlarına haber veremeyen yaşlı adam, bir saat sonra çevredekilere sesini duyurdu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine asansör teknisyeni, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Asansör teknisyeninin asansörü çalıştırmasının ardından yaşlı adam, yaklaşık 2 saat sonra asansörden çıktı.

Havasızlıktan etkilenen Erçetin, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Erçetin'in, 112 Acil Servis aramalarını ücretsiz olduğunu bilmediği öğrenildi.

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