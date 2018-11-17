ASB'nin 2023 hedefi 3 milyar dolarlık ihracat

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulu Avrupa Serbest Bölgesi (ASB) Genel Müdürü Zafer Atbakan, bu yıl sonuna kadar bölgeden 1 milyar 200 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşeceğini öngördüklerini belirterek, "2023 hedefi olarak tek başımıza 3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Atbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 18 serbest bölge bulunduğunu, bunların ticaret hacminin yaklaşık 23-24 milyar dolar olduğunu söyledi.

ASB olarak 2018 yılını 2 milyar 300 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapatmayı hedeflediklerini, bunun 1 milyar 200 milyon dolarının da ihracata yönelik olacağını dile getiren Atbakan, "Şu ana kadar bunun 950 milyon dolarını gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki günlerde büyük bir sıkıntı çıkmazsa hedeflerimize ulaşacağız. 2019 yılında da hedefimiz bu rakamı 3 milyar dolar yani ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çekmek burada da 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek." diye konuştu.





- "Fabrika alanlarının 97'si şu an satılmış durumda"

Atbakan, ASB olarak kısa, orta ve uzun olmak üzere 3 aşamalı hedefler belirlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"ASB'nin fabrika alanlarının 97'si şu an satılmış durumda. Fakat üzerindeki yapılaşma ve fabrika oluşma oranına baktığımız zaman bu oranın yüzde 70 civarında olduğunu görüyoruz. 2023 hedefimiz ise inşallah bu satılmamış ve yatırıma dönüşmemiş olan arsaları fabrika şekline el birliğiyle getirebilmek. Bunları gerçekleştirdikten sonraki 2023 hedefimiz burada 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bunun da yüzde 50'sinden fazlası ki 2,5-3 milyar dolar bir rakam ihracat olacaktır diye öngörüyoruz. 2023 hedefi olarak tek başımıza 3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Hükümet tarafından bazı önemli kalemlerde yapılan vergi indirimlerinin ihracata olumlu etkisinin olduğunu vurgulayan Atbakan, "Vergi indirimleri otomotiv ve beyaz eşya konusunda bu iç piyasayı biraz hareketlendirme açısından olumlu. Ama serbest bölgeyi direkt olarak etkileyen bir durum değil. Serbest bölge olarak vergisel avantajlarımız devam ettiği sürece, mevzuatta da çok fazla bir değişiklik yapılmadığı sürece artan bir grafikle ticaret hacmimizi ve ihracatımızı gerçekleştireceğimizi zannediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Atbakan, ASB bünyesinde yaklaşık 160 firma bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre bölge üzerinden büyük çoğunluğu Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere 170 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ihraç edilen ürünlerin katma değerinin yüksek olduğunu kaydetti.





- TİM raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) raporlarına bakıldığında Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatının yaklaşık 1,3 dolar/kilogram şeklinde olduğunu dile getiren Atbakan, "Ama, serbest bölgeden yapılan ihracatların ortalama kilogram değerleri 6,5-7 dolar civarında. Yani Türkiye'nin ortalama ihracatının yaklaşık 5 katı civarında. Bu da ASB'de katma değeri yüksek malların üretildiğini ve ihracat yapıldığını göstermekte. Bu, Türkiye için sevindirici bir durum." ifadelerini kullandı.

Atbakan, serbest bölge olarak 2018 yılı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında büyüme öngördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekim sonu itibarıyla ticaret hacmimizde 2017 yılı rakamlarına göre yüzde 14'lük bir artış var. 160'ın üzerinde firma, 5 bin çalışanla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmakta. Özellikle yabancı sermayeli, Amerikalı yatırımcılarımız inşaatlarına devam ediyorlar. Satılmış olan boş parsellerimizin de devreye girmesiyle istihdamı ve ihracatı daha yukarılara çekeceğiz. Serbest bölgemizi büyütme çabasındayız. Belki Trak Bölgesi'nin başka yerlerinde şartlar müsait olursa yeni serbest bölge kurarak, Türkiye ekonomisine, bölge halkımıza ve Türkiye'ye yeni iş olanakları kazandırmak istiyoruz. Özellikle teknoloji barındıran, yabancı sermayeli ve ihracat gerçekleştirecek yatırımları Türkiye'ye çekerek, ülkenin ihtiyacı olan ve kalkınmasında önemli rol oynayacak olan modeli, serbest bölge modelini daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."