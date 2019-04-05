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ASBÜ'de "katılım bankacılığı" tartışıldı

- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Katılım Bankacılığı Çerçevesinde Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları" konulu konferans düzenlendi

ASBÜ'de
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ANKARA (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesindeki Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM) tarafından "Katılım Bankacılığı Çerçevesinde Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları" konulu konferans düzenlendi.

ASBÜ'den yapılan açıklamaya göre, İslam ekonomisi ve finansının küresel seviyede araştırılarak anlaşılması ve uygulanması amacıyla 2018'de kurulan ULIFAM, İslam iktisadı ve finansı alanındaki uygulamaların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası seviyede İslami finansta etkinliğin artırılması konularında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede çeşitli konferanslar organize eden ULIFAM tarafından "Katılım Bankacılığı Çerçevesinde Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları" konulu konferans, ASBÜ Güvercinlik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Albaraka Türk Ankara Şubesi Müdürü Ahmet Çakmak'ın verdiği konferansa Albaraka Türk Katılım Bankası üst düzey yöneticileri, çeşitli sektörlerden temsilciler ve üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Açıklamaya göre, Ahmet Çakmak, toplantıda Türkiye'de ve dünyada faaliyette bulunan katılım finansı kurumlarınca kullanılan para ve sermaye piyasası araçlarını, pratik anlamda sektördeki uygulamaları konu edinen sunumuyla katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmasına "piyasa" kavramını tanımlayarak başlayan Çakmak, Türkiye'de para ve sermaye piyasaları araçları açısından katılım finansı uygulamalarının geldiği son noktayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ve dünyada katılım bankacılığının geleceği ve sektörün sorunlarının ele alındığı toplantıda, bankacılık sektörünün riskleri konusunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.

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Albaraka Türk Ankara Şubesi Müdürü Ahmet ÇakmakAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ)Uluslararası İslam Ekonomisi Ve Finansı Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ULIFAM)
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