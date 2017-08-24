Aşçı adayları Roman ezgileriyle ciğer pişirmeyi öğrendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de engelli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "Engelsiz Tatlar Aşçı Yardımcılığı Kursu" kapsamında kursiyerlere Roman müzikleri eşliğinde Edirne tava ciğeri pişirme dersi verildi.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 10 engelli kadın Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) aşçı yardımcılığı kursu almaya başladı.

Kursta kadınlar Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Bahri Dinar'dan kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerinin nasıl yapılacağını öğrendi. Dokuz sekizlik ezgiler eşliğinde gerçekleşen eğitimde eğitim alan kadınlar müziklere de dans ederek eşlik etti.

Kesiminden unlanmasına ve pişirilmesine kadar olan tüm ayrıntıları ustasından dikkatle izleyen kadınlar, daha sonra tavanın başına geçerek ciğer pişirdi.

Engelli kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve sosyal entegrasyonlarına katkı sağlaması amaçlanan kursta kadınlar hem yeni tatlarla tanışırken hem de meslek ediniyor.

- "Kursu başarıyla bitiren kadınlarımızı istihdam edeceğiz"

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak düzenledikleri meslek kursları ve projelerle işsiz vatandaşları meslek ve iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Projenin 5,5 ay süreceğini ifade eden Çildam, "Mesleği olmayan veya meslek edinmek isteyenler için kurslar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu kapsamda 'Engelsiz Tatlar Aşçı Yardımcılığı Kursu' düzenlendi. Kursiyerlerimizin eğitimleri başarıyla sürüyor. Amacımız dezavantajlı kadınlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmak. Kursu başarıyla bitiren kadınlarımızı istihdam edeceğiz." dedi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı da amaçlarının dezavantajlı gruplara katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Bahri Dinar ise kentte kadın tava ciğer ustası bulunmadığını hatırlatarak, "Çok güzel bir ders oldu. Zaten kadınlarımızın eli yatkın. İnşallah bu projenin sonunda buradan bir kadın ciğer ustası çıkar ve ben de kendi dükkanımda onu işe alırım." diye konuştu.



Kursiyerlerden Evrim Alkaya, kursu başarıyla tamamlayıp kendine ait bir lokanta açmayı istediğini söyledi.

Eşinin de aşçı olduğunu ifade eden Alkaya, "Daha önce hiç ciğer yapmamıştım. Engelimden dolayı elimde titreme var. Bugün yaptım ve çok ince olmasa da ciğer kestiğimi gördüm. İnşallah ileride İŞKUR'un da desteğiyle bir iş yeri açarım." diye konuştu.

Bir diğer kursiyer Neşe Kaba da kurs sayesinde meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

