ASEAN'ın kuruluşunun 50. yıl etkinliği

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Ersin Erçin, "Biz ASEAN üye ülkeleriyle tüm kamuoyunda ASEAN hakkındaki farkındalığı artırmak ve Türkiye'de ASEAN'ın kültürel boyutunu geliştirmek için hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla, örgütün tanıtımı için Türkiye ve değişik ülkelerde planlanan programlar kapsamında Milli Kütüphane'de "Farkındalık" etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Erçin'in yanı sıra ASEAN üye ülkeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın Ankara büyükelçileri, Çin ve Yeni Zelanda'nın büyükelçileri ile Milli Kütüphane Genel Müdürü Zülfi Toman katıldı.

Büyükelçi Erçin, burada yaptığı konuşmada, ASEAN'ın barış, refah ve istikrar getirdiğini söyleyerek, "ASEAN, zengin kültürü ve ekonomik refahıyla çeşitli alanlarda çok kültürlü bir alan yaratmıştır." ifadesini kullandı.

ASEAN bölgesinin bugün dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri olduğunu belirten Erçin, ASEAN'ın 50 yıllık başarı hikayesini takip ettiklerini kaydetti.

Erçin, ASEAN'ın Türkiye'deki mirasının kutlanmaya değer olduğuna işaret ederek, "Biz ASEAN üye ülkeleriyle birlikte tüm kamuoyunda ASEAN hakkındaki farkındalığı artırmak ve Türkiye'de ASEAN'ın kültürel boyutunu geliştirmek için hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab da 2017'de 50. yıl nedeniyle çeşitli sergi ve fuarların düzenleneceği bilgisini paylaşarak, etkinliğin ASEAN halkı ile diğer devletler arasında bağ kurduğunu dile getirdi.

Abdul Vahab, 13-20 Eylül tarihlerinde etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Milli Kütüphane yönetimine de teşekkür etti.

Programda, kütüphanenin bahçesine sembolik olarak bir ağaç dikildi.

Öte yandan, örgütün 50. yılı dolayısıyla ASEAN-Türkiye ilişkilerini daha ileriye götürmek amacıyla örgütü anlatan kitap, dergi ve dokümanın bulunduğu ASEAN Odası açıldı.

Program, 50. yıl vesilesiyle açılan sergiyle sona erdi.

-Türkiye, ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı

ASEAN, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşuyor. Birlik ülkeleri toplam 650 milyonluk nüfusa ve yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya sahip. Birlik, bu yönüyle bölgedeki en eski ve kapsamlı ekonomik entegrasyonlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Türkiye, ASEAN'ın Güneydoğu Asya bölgesindeki artan rolü çerçevesinde örgütle kurumsal ilişkilerini geliştirme kararını 2000'li yılların başında aldı. İlk olarak 2010 yılında örgütle birliktelik için adım atarak dostluk ve iş birliği anlaşmasına taraf olan Türkiye, 2013'ten itibaren de dışişleri bakanları toplantılarına konuk statüsüyle katılım gösterdi.

Türkiye'nin, ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olmak için 2015'te yaptığı başvuru bu sene başarıyla sonuçlandı. Bu arada, Filipinler'in başkenti Manila'da geçen ay örgütün 50. Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmişti.



