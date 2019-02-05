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ASELSAN Güç Birliği Zirvesi

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür" - ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: - "Temel hedefimiz sadece büyümek değil, birlikte büyümek ve büyütmektir. Birlikte büyümek ise hedef birliği, gönül birliği kısacası güç birliği olmadan mümkün değildir"

ASELSAN Güç Birliği Zirvesi
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ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine ilişkin, "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür." dedi.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla Congresium Ankara'daki Güç Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ülkenin bekası için olmazsa olmaz unsurlardan olduğunu söyledi.

Bu alandaki çalışmaların, ülke çapında, halka gurur veren ve güveni artıran bir şekilde devam ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Ancak almamız gereken mesafeler fazla ve sürekli olarak hedefimizi büyüterek devam etmek zorundayız. Ülkenin bekası, güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliklerini milli ve yerli sistemlerle sağlayabildikleri ölçüde, yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür."

Demir, sektörde lokomotif rolü üstlenen belli ana yükleniciler bulunduğuna işaret ederek, "Bu şirketlerimizin kritik bir görevi var. Kendileri bir çınar olsalar da gölgelerinde ot bitmeyen ağaç olmak yerine gölgelerinde nice filizler yetiştiren ve bu sektörü bir ormana dönüştüren yapı olmak durumundalar." ifadesini kullandı.

- Güç birliği vurgusu

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de firmalarının, bireysel fedakarlıklar ve başarılardan çok uzun dönemli hedeflere katkı sağlayacak, fedakarlık ve birlikte başarma duygusuna odaklanmış güç birliğinin ispatı olduğunu söyledi.

Görgün, şirketin temel hedeflerine de değinerek, "Temel hedefimiz sadece büyümek değil, birlikte büyümek ve büyütmektir. Birlikte büyümek ise hedef birliği, gönül birliği kısacası güç birliği olmadan mümkün değildir. Bugün de güçlü Türkiye için en önemli konu, teknolojik anlamda dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı hedefleyen, milli savunma sanayimize güç katan tüm paydaşların ortak hareket etmesinin gerekliliğidir." dedi.

ASELSAN olarak birlikte çalıştıkları firmaları geliştirici ve yetkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarının en büyük sorumlulukları olduğunu anlatan Görgün, eğitim, tedarikçi finansmanı, teknik danışmanlık, ortak altyapı kullanımı ve benzeri destekleri daha etkin hale getirme konusunda yeni çalışmalara imza atmaya başladıklarını anlattı.

- ASİL Projesi

Görgün, Türkiye'de ilk kez hayata geçirecekleri "Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri - ASİL" projesine ilişkin ise "ASİL Projesi, savunma sanayindeki öncü rolümüzü sosyal projelere de yansıtacak, ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçları ve gelişimine yönelik projelerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'ye örnek olacaktır. Proje çatısı altında üniversite öğrencileri, profesyoneller, tedarikçiler ve girişimciler için bilgilendirme ve gelişim platformu kuruyoruz. Bu platform sayesinde tüm tedarikçilerimiz için farkındalık, insan kaynağı, eğitim, bilgi ve gelişim odaklı hizmetler sunacağız." bilgisini paylaştı.

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ASELSANASELSAN Genel Müdürü Haluk GörgünSavunma Sanayii Başkanı İsmail DemirSavunma Sanayisi
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