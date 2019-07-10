ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

Savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alandaki teknoloji ihracatının başarılı bir örneğini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde hayata geçirdi.



Alınan bilgiye göre, ASELSAN, 15,9 milyon avro tutarındaki sözleşmeyle ülkenin Sırbistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan ve Koridor-10 olarak adlandırılan yaklaşık 200 kilometrelik ücretli otoyolun üzerinde "ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezi" inşa etti.



Avrupa Kalkınma Bankası fonlarıyla finanse edilen projenin ihalesi, uluslararası ihale formatıyla yapıldı. İki aşamalı ihalenin ilk aşamasında firmaların yeterlilikleri değerlendirildi. İlk aşamayı ASELSAN ile Avrupa'dan toplam 5 uluslararası firma geçti. Fiyat tekliflerinin yarıştığı ikinci aşamada ise kazanan ASELSAN oldu.

Otoyol üzerindeki 7 ücret toplama istasyonu, kurulum ve altyapı hazırlık aşamaları tamamlandıkça devreye alındı.



Koridor-10 Otoyolu'ndaki Elektronik Ücret Toplama Sistemi, geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Karayolları Genel Müdürü Zoran Kitanov tarafından kamuoyuna tanıtıldı.



Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin yaygın kullanımıyla ülke, usulsüzlüklerin ortadan kalktığı, geçiş işlemlerinin hızlandığı tam otomatik ve modern bir sisteme kavuştu.



ASELSAN yeni ihalenin de adaylarından biri



Kuzey Makedonya Cumhuriyeti benzer bir sistemi ülkenin doğu-batı ekseninde uzanan Koridor-8 Otoyolu'na da kurmak için ihaleye hazırlanıyor. Yeni ihale de Avrupa Kalkınma Bankası gözetiminde uluslararası yarışma şeklinde yapılacak. İhale için en olgun çözüme sahip ASELSAN, en güçlü yüklenici adayları arasında bulunuyor.



ASELSAN tarafından kurulan sistemde, otomatik ve kartlı geçiş gişeleri bulunuyor. Sisteme abone olmak isteyen kullanıcılar ve abonelerin hesap işlemleri için gişe sahalarında satış servisi veren kiosklar yer alıyor. Aboneler hesaplarına internet ödeme yöntemleri veya akıllı telefonlarıyla da ulaşabiliyor.