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ASELSAN'dan genel müdür yardımcısı ataması

İSTANBUL (AA) - ASELSAN'da, 2 genel müdür yardımcılığının birleştirilmesiyle oluşturulan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Doç. Dr. Hakan Karataş'ın atanmasına karar verildi. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma...

ASELSAN'dan genel müdür yardımcısı ataması

İSTANBUL (AA) - ASELSAN'da, 2 genel müdür yardımcılığının birleştirilmesiyle oluşturulan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Doç. Dr. Hakan Karataş'ın atanmasına karar verildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz yönetim kurulu, bugünden geçerli olmak üzere kurumsal hizmetler genel müdür yardımcılığı ile insan kaynakları yönetimi genel müdür yardımcılığının, kurumsal yönetim genel müdür yardımcılığı adı altında birleştirilmesine ve söz konusu genel müdür yardımcılığına Doç. Dr. Hakan Karataş'ın atanmasına karar vermiştir." denildi.


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