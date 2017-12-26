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ASELSAN'dan ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini...

ASELSAN'dan ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini bildirdi.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun bugünkü toplantısında şirket hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği kaydedildi.


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