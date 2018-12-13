banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda kahve dünya Hakan Bulgurlu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

- İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yaptı - Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: - "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
banner17

ANKARA (AA) - İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

Genel Müdür Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, "Bunun yanında, hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız." dedi.

TÜİK'ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun bugüne yetişmediği bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

İşçi heyetinde bu yıl ilk kez asgari ücretli kadın bir işçinin de yer aldığını anımsatan Önder, hem Çalışma Genel Müdürü hem de bir hemcinsi olarak bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Toplantıya, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit KomisyonuTİSK Genel Sekreteri Akansel KoçTürk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1